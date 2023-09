zondag 17 september 2023 om 12:32

Vuelta 2023: Prijs voor de Strijdlust gaat naar Remco Evenepoel

Remco Evenepoel kon dan wel niet meestrijden om de eindzege in de Vuelta a España, de Belg zal de ronde zeker niet met lege handen verlaten. De renner van Soudal Quick-Step won al drie etappes en is zeker van de bergtrui, maar is vandaag ook uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van de Vuelta.

Evenepoel begon met torenhoge klassementsambities aan de Vuelta a España, de 23-jarige coureur hoopte zijn titel met succes te prolongeren, maar na een complete inzinking op weg naar de Col du Tourmalet moest hij het geweer van schouder veranderen. Evenepoel besloot zich in de resterende ritten te richten op dagsucces en de bergtrui, en met succes.

De Belg won op imponerende wijze de bergetappes naar Larra-Belagua en La Cruz de Linares en deed ook in de ritten naar Lekkunberi (4e) en Guadarrama (2e) een gooi naar de dagzege. Evenepoel wist in deze etappes ook heel wat bergpunten te verzamelen, waarmee hij zich wist te verzekeren van de witte bergtrui met blauwe stippen.

Evenepoel zal vanavond niet alleen op het podium verschijnen om de bergtrui op te halen, aangezien hij door de organisatie van de Ronde van Spanje ook is verkozen als de meest strijdlustige renner.