zondag 27 augustus 2023 om 19:52

Vuelta 2023: Ploegbus Jumbo-Visma gehavend na botsing met boom

Primož Roglič is met wat schaafwonden over de finish gekomen van de tweede etappe in de Vuelta a España, maar ook de ploegbus van Jumbo-Visma is niet ongeschonden gebleven. Op beelden op sociale media is te zien dat de bus flinke schade heeft aan de achterkant door een botsing met een boom.

De ploegbus van de Nederlandse formatie botste na de finish in Barcelona tegen een boom, die niet erg meeveerde. Te zien is hoe een deel van de bus aan de rechterachterkant kapot gaat. De bus kon zijn weg nog wel vervolgen, maar er zijn zeker nog wat herstelwerkzaamheden nodig om deze schade te repareren…