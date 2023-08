Vuelta 2023: Movistar presenteert ploeg rond terugkerende kopman Enric Mas

Enric Mas voert Movistar aan in de Vuelta a España (26 augustus-17 september). De 28-jarige Spanjaard, die sinds zijn zware val in de Tour de France niet meer in actie kwam, wordt bijgestaan door onder anderen Oier Lazkano en Einer Rubio.

Mas kwam ten val in de openingsrit van de Tour. Hij liep daarbij een breuk in zijn schouderblad op en kon zijn weg niet vervolgen. In aanloop naar de Ronde van Spanje heeft hij geen enkele koers gereden. De klimmer werd vorig jaar nog tweede in de Vuelta, achter Remco Evenpoel. Ook in 2018 en 2021 was hij runner-up.

Oier Lazkano is de man in vorm. Hij kroonde zich in juni tot Spaans kampioen op de weg en liet zich ook nadien nog gelden. Zo werd hij, ondanks een valpartij in de slotkilometer, vierde in de Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika en won hij een etappe in de Ronde van Burgos. Einer Rubio eindigde als vijfde in het eindklassement van de laatstgenoemde ronde. In mei won de Colombiaan een rit in de Giro d’Italia.

Naast de genoemde namen, zitten ook Ruben Guerreiro, Carlos Verona, Iván García Cortina, Nelson Oliveira en Jorge Arcas in de selectie van Movistar.