vrijdag 25 augustus 2023 om 08:51

Vuelta 2023: Movistar en Astana Qazaqstan in aangepaste truitjes

Movistar en Astana Qazaqstan rijden in de Vuelta a España met andere shirts dan normaal. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de ploegenpresentatie in Barcelona. Eerder kondigde ook Arkéa-Samsic al een nieuw truitje aan.

Bij de Franse formatie is dat vooral omdat de organisatie van de Vuelta het liefst geen teams in een rood tenue heeft rijden als de klassementsleider ook in het rood koerst. Mede daarom reed EF Education-EasyPost in de Giro d’Italia ook in een andere outfit en deed Jumbo-Visma dat in de Tour de France.

Movistar heeft enkele subtiele wijzigingen doorgevoerd. Het thuisteam rijdt nog altijd in het donkerblauw met de witte M op de borst en de rug, maar er zijn enkele lichtblauwe ‘vlekken’ toegevoegd aan het shirt. De lichte tenuewijziging gaat samen met het nieuwe logo van kledingsponsor Gobik.

Astana Qazaqstan rijdt niet in het herkenbare lichtblauw, maar wel een in een shirt dat we al eens gezien hebben. Het team van ploegbaas Alexander Vinokourov koerst namelijk in het shirt dat we ook al in de Tour de France zagen. Het tenue heeft een lichtblauwe basis met daarop zwarte, donkerblauwe en gele patronen, die de vele mineralen en gesteenten van Kazachstan moeten representeren.