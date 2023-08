donderdag 24 augustus 2023 om 18:41

Vuelta 2023: Arkéa-Samsic opnieuw in het fluogeel

Net als vorig jaar zal Arkéa-Samsic de Vuelta a España niet in haar normale rode tenue afwerken, maar wel in een nieuwe, fluogele trui. In een statement van de ploeg verduidelijkt manager Emmanuel Hubert dat dit alles te maken heeft met een campagne over verkeersveiligheid.

“Ons doel is om de boodschap van de Franse verkeersveiligheidsorganisatie Sécurité Routière, namelijk “La route se partage” (letterlijk: “De weg wordt gedeeld”), te ondersteunen. Verkeersveiligheid en het delen van de weg tussen automobilisten en fietsers is een belangrijk thema in onze samenleving, en we willen hierbij extra aandacht vragen voor de veiligheid van alle fietsers.”

Verder is het natuurlijk niet toevallig dat Arkéa-Samsic juist de Vuelta uitkiest voor dit initiatief. De rode kleur van het oorspronkelijke shirt doet wel erg denken aan de leiderstrui van de Vuelta, wat wel vaker leidt tot verplichte aanpassingen vanuit de UCI. Zo komt Jumbo-Visma sinds 2015 bijna jaarlijks aan het vertrek in de Tour de France met een aangepast tenue.

De Franse equipe begint zaterdag aan de ronde met Hugo Hofstetter, Kévin Vauquelin en Cristián Rodríguez als grootste speerpunten. Elie Gesbert, Michael Ries, Kévin Ledanois, Mathis Le Berre en Lukasz Owsian vullen de selectie aan.