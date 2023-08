donderdag 31 augustus 2023 om 19:56

Vuelta 2023: Michael Hepburn derde uitvaller Jayco-AlUla

Jayco-AlUla kent heel veel pech deze Vuelta a España. Eerder verloor de Australische ploeg al kopman Eddie Dunbar en sterke luitenant Filippo Zana, en nu moet ook Michael Hepburn afhaken. De 32-jarige Hepburn heeft te veel last van zijn valpartij.

Hepburn was een van de vele renners die op dag een ten val kwam in de ploegentijdrit. De Australiër stapte wel weer op de fiets en reed nog een aantal etappes, maar in rit zes gaf hij er dan toch de brui aan. Jayco-AlUla laat op sociale media weten dat Hepburn te veel pijn heeft aan zijn knie.

Jayco-AlUla heeft door het uitvallen van Hepburn de pijnlijke eer om de ploeg te zijn met de meeste DNF’s. Felix Engelhardt, Matteo Sobrero, Jan Maas, Callum Scotson en Welay Hagos Berhe zullen de eer proberen hoog te houden.