donderdag 31 augustus 2023 om 14:11

Vuelta 2023: Lorenzo Milesi stapt af na valpartij

Lorenzo Milesi is donderdag afgestapt in de Vuelta a España. De Italiaan van Team dsm-firmenich kwam al vroeg in de zesde etappe ten val.

Milesi probeerde daarna nog wel verder te rijden, maar kwam snel tot de conclusie dat het echt niet meer ging. Team dsm-firmenich zal later met een blessure-update komen over de Italiaan.

Ondanks zijn vroege opgave zal Milesi met goede gevoelens terugkijken op zijn Vuelta. Met zijn ploeg won hij de openingsploegentijdrit, waarna hij een dag de rode trui mocht dragen.

Unfortunately, Lorenzo Milesi has climbed off the bike on today’s #LaVuelta23 stage. He was involved in a crash earlier in the stage and despite trying to fight back, it was not possible for him to continue. He will go for further checks and we’ll provide an update later. pic.twitter.com/7YgaKSJbrl

— Team dsm-firmenich (@TDSM_Firmenich) August 31, 2023