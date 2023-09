maandag 4 september 2023 om 10:12

Vuelta 2023: Logistieke chaos door noodweer, renners komen pas diep in de nacht aan

Organisatorisch gaat het deze Vuelta a España niet echt van een leien dakje, zo ook niet zondagavond. Renners zijn pas diep in de nacht aangekomen in Valladolid, omdat een van de twee chartervluchten door slecht weer moest landen in Madrid. Daarna stond nog een urenlange busrit naar Valladolid op het programma.

Meerdere renners hebben zich op sociale media uitgesproken over het voorval, waaronder de altijd spraakzame Romain Bardet. “Na een omleiding zijn we aangekomen in Madrid. Het is inmiddels middernacht en we moeten nog een aantal uur naar Valladolid. Dit is karma, vind ik. Vliegtuigverplaatsingen in een grote ronde zijn anno 2023 niet meer van deze tijd. #Timeforachange“, schrijft de Fransman.

Jetse Bol kon er de humor iets meer van inzien: “Wel mooi dat de Vuelta met elf etappes is ingekort. We zijn naar Madrid gevlogen. Rond een uur of drie zullen we op bed liggen. Mocht de dopingcontroleur meelezen: gaarne niet voor elven morgenochtend.”

Regen, regen, regen

Op sociale media circuleren beelden van het noodweer in de Spaanse gemeente. In Valladolid regende het zondag urenlang. Maandag is de weersvoorspelling wel al een stuk beter, al begint de dag nog wel met een aantal uur regen.

De logistieke chaos is niet het eerste incident deze Vuelta. Door het slechte weer waren er problemen met tijdsmetingen in de tweede en achtste etappe. Daarnaast vond de ploegentijdrit in het donker plaats en kwam Remco Evenepoel ten val na de finish in Andorra.