vrijdag 1 september 2023 om 10:53

Vuelta 2023: Lenny Martinez is jongste klassementsleider ooit en opvolger Miguel Indurain

Lenny Martinez is de jongste renner in de Vuelta a España en sinds de zesde etappe ook de nieuwe klassementsleider. Het Franse toptalent, nog maar net 20 jaar oud, heeft zich daardoor in heel veel statistieken en lijstjes gereden. Zo is hij de opvolger van Miguel Indurain.

In 1985 greep Indurain de leiding in de Ronde van Spanje toen hij 20 jaar en 283 dagen oud was. Dat deed hij in de tweede etappe van die editie, die hij uiteindelijk als 84ste zou beëindigen. Maar er is altijd baas boven baas, want Lenny Martinez is nu de jongste Vuelta-leider ooit met een leeftijd van 20 jaar en 51 dagen.

Opvallend is dat in het lijstje met de tien jongste Vuelta-leiders ooit drie renners staan die in de editie van 2023 aan kop hebben gestaan. Lorenzo Milesi (21 jaar, 160 dagen) was de eerste leider en hij werd opgevolgd door Andrea Piccolo (22 jaar, 157 dagen).

Lenny Martinez is overigens niet de jongste leider ooit in een van de drie grote rondes. In dat rijtje komt hij met stip binnen op twee: in 1904 was de Fransman Henri Cornet klassementsleider in de Tour de France op 19-jarige leeftijd.

📊🔴Youngest GC leaders of 🇪🇸Vuelta:

20-051 | 🇫🇷Martinez

20-283 | 🇪🇸Indurain (1985)

21-160 | 🇮🇹Milesi (2023)

21-166 | 🇪🇸Soler (61)

21-170 | 🇩🇪Thurau (76)

21-290 | 🇫🇷Gaigne (83)

21-337 | 🇮🇹Pastorelli (88)

22-145 | 🇧🇪De Mulder (60)

22-157 | 🇮🇹Piccolo (23)

22-212 | 🇧🇪Evenepoel (22) — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) August 31, 2023