zaterdag 26 augustus 2023 om 21:11

Vuelta 2023: Laurens De Plus eerste opgever na vroege valpartij

Laurens De Plus heeft de Vuelta a España al moeten verlaten. De Belg van INEOS-Grenadiers ging al vroeg in de ploegentijdrit tegen de vlakte. De gevolgen van de val bleken te ernstig om zijn weg nog te vervolgen.

Zijn ploeg INEOS-Grenadiers meldt dat De Plus op weg naar het ziekenhuis is voor een medische check-up. Het verlies van de Belg is een aderlating voor de Britse ploeg, want in de Giro – waarin hij een tiende plaats in de eindklassering liet optekenen – bleek hij van goudwaarde voor kopman Geraint Thomas.

De Plus is de eerste opgever, nadat Gerben Thijssen eerder al niet kon starten vanwege een positieve coronatest.

Sadly @LaurensDePlus has been forced to abandon #LaVuelta23 following a crash on the opening stage.

The Belgian is on his way to hospital for checks. Further updates to follow. pic.twitter.com/H0kEQeyJID

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 26, 2023