Vuelta 2023: Jumbo-Visma zet met superduo Roglic-Vingegaard vol in op unieke trilogie

Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor de komende Vuelta a España (26 augustus-17 september) met de buitenwereld gedeeld. De Nederlandse formatie won dit jaar al de Giro d’Italia en de Tour de France en hoopt met Jonas Vingegaard of Primoz Roglic ook de laatste grote ronde van het seizoen te winnen.

Jumbo-Visma ontpopt zich de laatste jaren steeds meer als dé referentieploeg in grote rondes. Sinds 2019 mag het elk seizoen een van de drie grote wielerrondes op haar erelijst bijschrijven. Dit jaar won de Nederlandse sterrenformatie met de Giro en Tour al twee grote rondes en de ploeg kan in de komende Vuelta voor een unieke trilogie gaan.

Dit leeft ook bij ploegleider Marc Reef. “Het is een ambitieus doel dat we durven uit te spreken en waarvoor we een enorm veelzijdig en sterk achttal op de been kunnen brengen in Spanje. We zijn overal op voorbereid met deze ploeg en ik kijk er heel erg naar uit om met deze renners te kunnen starten in Barcelona”, blikt hij op de website van zijn werkgever vooruit op de komende weken.

Met Vingegaard (tweevoudig Tourwinnaar) en Roglic (drievoudig Vueltawinnaar) kan de ploeg rekenen op twee absolute toppers en kandidaat-eindwinnaars. “Ze beginnen samen als leiders van deze ploeg aan de koers”, benadrukt Reef. “Roglic heeft een zeer goede voorbereiding gehad. Vingegaard heeft zijn rust genomen na zijn Tourwinst, maar heeft daarna de training weer opgepakt en de signalen die we van hem gekregen hebben, zijn ook zeer goed. Het grote doel is dat een van hen uiteindelijk met de rode trui naar Madrid rijdt.”

Roglic en Vingegaard kunnen de komende weken rekenen op steun van Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Attila Valter, Jan Tratnik, Robert Gesink en Dylan van Baarle. Opvallend: voor Kuss wordt het zijn derde grote ronde van het seizoen. Reef: “Kuss en Kelderman zijn heel belangrijk geweest tijdens de Giro en de Tour. We hebben ze na de Tour goed opgevolgd. Na een rustperiode denken we dat ze er klaar voor zijn. Ze zullen vergelijkbare rollen vervullen als in de Tour.”

Ook Van Baarle waagt zich aan de dubbel Tour-Vuelta, terwijl Valter, Tratnik en Gesink – samen met Roglic – al in volle voorbereiding op de Ronde van Spanje waren toen de Ronde van Frankrijk nog bezig was. “Alle vier hebben ze hun specifieke kwaliteiten, maar ze zijn bovenal enorm veelzijdig. Zowel op het vlakke als bergop kunnen zij meer dan hun mannetje staan. Zij worden heel belangrijk tijdens de gehele ronde, te beginnen met de ploegentijdrit in Barcelona”, schetst Reef.

Lees ook: Vuelta 2023: De deelnemers