dinsdag 5 september 2023 om 15:23

Vuelta 2023: Jefferson Cepeda (Caja Rural) kan weg toch niet vervolgen

Een tegenvaller voor Caja Rural-Seguros RGA. Jefferson Alveiro Cepeda blijkt toch niet in staat om zijn weg te vervolgen in de Vuelta a España. De Ecuadoraan kwam zondag ten val in de negende etappe naar Collado de la Cruz de Caravaca en heeft te veel last van de naweeën van zijn crash.

Zijn Spaanse werkgever liet gisteren al weten dat Cepeda geen breuken heeft overgehouden aan zijn val, maar de ploeg was er nog allerminst gerust op. “Hij is zondag hard gevallen en testen waren nodig om te bevestigen dat hij geen breuken heeft. We hopen als ploeg dat hij nog kan herstellen van deze zware klap de komende dagen”, was de eerste reactie van Caja Rural-Seguros RGA.

Een dag later komt de ploeg met slecht nieuws: Cepeda is niet in staat om vandaag een rugnummer op te spelden voor de tijdrit in en rond Valladolid. “Slecht nieuws vanuit Valladolid. Jefferson heeft het geprobeerd tot het laatste moment, maar hij kan door de val niet starten in de tijdrit”, klinkt het op social media.

Cepeda was zondag een van de laatste renners aan de finish. Op de 157ste plaats kwam hij ruim een kwartier na ritwinnaar Lennard Kämna alleen over de finish. Eerder deze ronde was de 27-jarige Ecuadoraan nog goed voor een tiende plaats op Javalambre en stond hij er ook een tijdje goed voor in het algemeen klassement.