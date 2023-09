maandag 11 september 2023 om 19:20

Vuelta 2023: Jayco AlUla na nieuwe opgave nog maar met drie renners in koers

Jayco AlUla zal dinsdag nog maar met drie renners aan de start verschijnen van de zestiende etappe van de Vuelta a España. De Ethiopische klimmer Welay Hagos Berhe heeft op de tweede rustdag positief getest op het coronavirus en zal zijn eerste grote ronde niet uitrijden.

De 78ste editie van de Ronde van Spanje begint voor Jayco AlUla iets weg te hebben van een nachtmerrie. De Australische formatie moest in een vroeg stadium al afscheid nemen van zijn twee kopmannen Eddie Dunbar en Filippo Zana en ook Michael Hepburn en Callum Scotson zijn inmiddels al naar huis.

En nu moet ook Welay Hagos Berhe de handdoek gooien. De 21-jarige neoprof was bezig aan zijn eerste grote ronde en stond na vijftien etappes 128ste in het algemeen klassement, op net geen drie uur van leider Sepp Kuss. De klimmer uit Ethiopië wist zich dit seizoen al in de kijker te rijden met korte klasseringen in de Ronde van Oostenrijk (6e in het eindklassement) en de Vuelta a Castilla y Leon (9e). In de Ronde van Zwitserland eindigde Berhe als zestiende.

Met Nederlander Jan Maas, Duitser Felix Engelhardt en de Italiaan Matteo Sobrero zijn er nog maar drie renners van Jayco AlUla in koers.