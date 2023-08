woensdag 30 augustus 2023 om 13:38

Vuelta 2023: Jayco AlUla-kopman Eddie Dunbar verlaat ronde na val

Jayco AlUla heeft in de openingsfase van de vijfde etappe van de Vuelta a España een bittere pil moeten slikken. Kopman Eddie Dunbar kwam nog voor de daadwerkelijke start ten val en gaf er niet veel later de brui aan.

Dunbar kende al geen al te beste start in de 78ste editie van de Vuelta, maar vandaag ging het helemaal mis voor de Ierse klimmer. De 26-jarige renner kwam in de neutralisatie ten val en niet veel later kwam zijn ploeg met slecht nieuws: Dunbar blijkt niet in staat om nog verder te koersen.

Dit is een fikse tegenvaller voor Dunbar zelf, maar ook voor zijn ploeg Jayco AlUla. De formatie hoopte met de Ier een goed klassement te rijden in de Ronde van Spanje, nadat Dunbar eerder dit jaar al zevende werd in de Giro d’Italia.

#LaVuelta23 Unfortunately @EddieDunbar crashed in the neutral zone ahead of the stage 5 start and has been forced to abandon the race ❌ We’ll provide a further update soon. pic.twitter.com/q1bKgQ7XZ8 — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) August 30, 2023

Het is nog onduidelijk waar Dunbar precies last van heeft. “We zullen binnenkort een nieuwe update geven”, laat Jayco AlUla weten via social media. Dunbar is alweer de zesde uitvaller in de Vuelta. Eerder vandaag verschenen Kobe Goossens, Bryan Coquard en Ruben Guerreiro al niet aan het vertrek in Morella.