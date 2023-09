dinsdag 5 september 2023 om 13:38

Vuelta 2023: Javier Romo moet opgeven door wervelbreuk

Javier Romo zal niet meer van start gaan in de Vuelta a España. De Spaanse renner van Astana Qazaqstan heeft een wervelbreuk overgehouden aan zijn valpartij in rit negen. Voor de 24-jarige Romo was de Vuelta zijn eerste grote ronde.

Romo was zeer bedrijvig in de Ronde van Spanje. Hij zat maar liefst drie keer mee in de vroege vlucht. Een dichte notering in het dagklassement leverde dat echter niet op. In etappe negen was Romo vervolgens een van de renners die tegen de grond ging. De Spanjaard reed de rit wel uit, maar kan nu dus niet meer verder.