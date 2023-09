zondag 10 september 2023 om 08:40

Vuelta 2023: Intermarché-Circus-Wanty moet verder zonder Rein Taaramäe

Zoek vandaag in de vijftiende etappe van de Vuelta a España niet naar Rein Taaramäe. De ervaren klimmer van Intermarché-Circus-Wanty slaagde er zaterdag niet in om de finish te bereiken van de veertiende rit naar Larra-Belagua, en is daarmee de twintigste uitvaller in deze Ronde van Spanje.

In een rit die vrijwel volledig werd gedomineerd door Remco Evenepoel, die zich zo toch een beetje wist te revancheren voor zijn inzinking op de Col d’Aubisque in de etappe naar de Col du Tourmalet, gaf Taaramäe er de brui aan. Het is momenteel nog onduidelijk waarom de Est in de remmen heeft geknepen.

Taaramäe is dus de twintigste uitvaller in deze 78ste Vuelta a España en de tweede renner van Intermarché-Circus-Wanty die de wedstrijd vroegtijdig moet verlaten. Eerder gaf de Belgische puncheur Kobe Goossens al op, aangezien hij te veel last had van een valpartij.

De inmiddels 36-jarige Taaramäe, die nog een doorlopend contract heeft bij Intermarché-Circus-Wanty tot eind 2024, stond voor zijn opgave 113e in het algemeen klassement, op iets meer dan twee uur van leider Sepp Kuss.