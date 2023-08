maandag 28 augustus 2023 om 16:41

Vuelta 2023: Hevige rukwinden zorgen voor chaotische taferelen aan de finish

Het zit de Vuelta a España nog niet mee qua weersomstandigheden. In het openingsweekend viel de regen nog met bakken uit de hemel, vandaag zorgen felle rukwinden voor hachelijke taferelen aan de finish in Arinsal.

Op beelden die op social media circuleren, is te zien dat de wind een uur geleden nog vrij spel had aan de finish. Wat heet: door een heuse windhoos zijn meerdere dranghekken en tenten omvergeblazen. Het is momenteel onduidelijk of de storm al is gaan liggen.

Het is een groot contrast met de rest van de etappe, want de renners koersen momenteel in droge en dus relatief prettige weersomstandigheden, op weg naar de slotklim van de dag.