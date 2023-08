dinsdag 22 augustus 2023 om 12:56

Vuelta 2023: Groupama-FDJ met Michael Storer en Franse toptalenten, ook Arkéa-Samsic onthult selectie

Groupama-FDJ brengt Lenny Martinez en Romain Grégoire aan het vertrek van de Vuelta a España. Naast deze Franse toptalenten, is onder meer Michael Storer geselecteerd door het WorldTeam. Ook Arkéa-Samsic heeft het achttal bekendgemaakt waarmee het aan de start zal verschijnen in Barcelona.

Romain Grégoire is eerstejaars prof, maar boekte het afgelopen seizoen al vijf zeges. Nadat de puncheur in mei een rit en het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerke won, was hij onlangs nog de beste in de Tour du Limousin. In die rittenkoers was de 20-jarige renner bovendien tweemaal de beste in een etappe. Ook Lenny Martinez – eveneens bezig aan zijn debuutseizoen bij de beroepsrenners – heeft zijn eerste profzege al beet. De 20-jarige klimmer won in juni de CIC-Mont Ventoux. Recentelijk eindigde hij als twaalfde in de Ronde van Polen.

De 26-jarige Michael Storer is ook in vorm. Hij won begin augustus op indrukwekkende wijze de Tour de l’Ain en stond samen met Grégoire op het podium van de Tour du Limousin. De Australiër werd daar derde. In de Vuelta a España van 2021 won Storer twee etappes en het bergklassement. De rest van de selectie van Groupama-FDJ voor de Vuelta bestaat uit Rudy Molard, Lorenzo Germani, Clément Davy, Samuel Watson en Lewis Askey, die zich ongetwijfeld zal mengen in de massasprints.

Arkéa-Samsic

Bij Arkéa-Samsic is het letten op Hugo Hofstetter, Kévin Vauquelin en Cristián Rodríguez. De snelle Hofstetter wist dit jaar nog niet te winnen, maar behaalde wel weer enkele ereplaatsen. Zo werd hij onlangs nog zevende in La Polynormande. “Hij kan ervoor gaan in vlakke etappes, zoals hij deed in de Tour van 2022, maar kan ook op dagsucces mikken in ritten die wat lastiger zijn”, stelt ploegleider Mickaël Leveau. “Ritten waarin bepaalde sprinters overboord gaan, maar een kans bieden voor de snelle mannen die een heuveltje over kunnen.”

Vauquelin maakte dit jaar al indruk in het Franse circuit. Hij won de Tour des Alpes Maritimes et du Var en de Tour du Jura Cycliste. De 22-jarige renner maakt zijn debuut in een grote ronde. “Het doel is om het best mogelijke resultaat te behalen met Kévin, zonder uit het oog te verliezen dat hij nog veel te leren heeft in een drieweekse wedstrijden en hoe je daar mee omgaat”, zegt Sébastien Hinault, de andere ploegleider van dienst. Naast Vauquelin zal ook Rodríguez proberen om kort te eindigen in het klassement, al mikt de Spanjaard ook op ritwinst.