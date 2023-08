donderdag 31 augustus 2023 om 14:14

Vuelta 2023: Evenepoel verliest met Andrea Bagioli eerste belangrijke pion

Een fikse tegenvaller voor Soudal Quick-Step en zijn kopman Remco Evenepoel in de Vuelta a España: Andrea Bagioli heeft moeten opgeven tijdens de zesde etappe naar Javalambre. De Italiaan voelde zich al niet goed en kwam gisteren op grote achterstand binnen.

Er leek in de eerste dagen van de Vuelta a España geen vuiltje aan de lucht voor Remco Evenepoel en zijn ploeg Soudal Quick-Step, maar inmiddels is er toch wel wat stress in de ploeg geslopen. Andrea Bagioli en Louis Vervaeke, twee ploeggenoten van de rodetruidrager, voelen zich namelijk verre van fit en kwamen gisteren al liefst vijftien minuten na de ritwinnaar over de streep.

De Belg en Italiaan begonnen vandaag nog wel gewoon aan de zesde etappe, een bergrit naar Javalambre, maar Bagioli hield het niet lang vol. De Italiaan, bergop toch een belangrijke helper voor kopman Evenepoel, hield het na ruim vijftig kilometer voor gezien.

Bagioli is, na Laurens De Plus, Oscar Onley, Eddie Dunbar, Filippo Zana, Kobe Goossens, Ruben Guerreiro, Bryan Coquard en Lorenzo Milesi, de negende uitvaller in deze Ronde van Spanje.