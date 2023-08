dinsdag 22 augustus 2023 om 18:05

Vuelta 2023: EF Education-EasyPost met twee Nederlanders in de selectie

EF Education-EasyPost heeft zijn selectie voor de Vuelta a España bekendgemaakt. De Amerikaanse formatie begint zaterdag met onder meer Marijn van den Berg en Hugh Carthy aan de drieweekse beproeving door Spanje. Ook Julius van den Berg mag zich opmaken voor een Vuelta-start.

Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar de prestaties van naamgenoten Marijn en Julius van den Berg, en dan met name naar de sprints van Marijn van den Berg. De 24-jarige coureur is bezig aan een uitstekend seizoen en boekte dit jaar zijn eerste profzeges in de Trofeo Ses Salines, La Route d’Occitanie en onlangs nog de Ronde van Polen. Het is voor de rappe Van den Berg de eerste keer dat hij mag aantreden in een grote ronde.

“Ik kijk er echt naar uit, maar ben natuurlijk ook wel een beetje nerveus”, blikt hij op de website van EF Education-EasyPost vooruit op zijn debuut in een grote ronde. “De Tour de l’Avenir en de Baby Giro zijn voorlopig de langste koersen die ik heb gereden, maar dan spreek je over tien koersdagen. Ik weet echt niet wat ik mag verwachten, maar ik kijk er heel erg naar uit.”

Debuut of geen debuut, Van den Berg zet wel meteen hoog in. “Ik zou een graag een etappe winnen. Dat is mijn doel en ik denk dat ik op dag twee (naar Barcelona, red.) al een mooie kans krijg. In de finale volgt er dan nog een korte maar wel steile klim. Ik hoop die te overleven en dan voor de zege te sprinten. Ik heb wel nood aan een wat zwaardere etappe, zodat de pure sprinters al wat zijn uitgewrongen of zelfs gelost. Dan ben ik een van de snelste mannen.”

Carthy voor het klassement

Naast Julius en Marijn van den Berg staan ook Sean Quinn, Andrea Piccolo, Stefan Bissegger, Diego Camargo, Jonathan Caicedo en Hugh Carthy namens EF Education-EasyPost aan de start van de Ronde van Spanje. Die laatste moeten we in de gaten houden in de strijd om het algemeen klassement. De Britse klimmer was drie jaar geleden nog derde in de Vuelta, na eindwinnaar Primoz Roglic en Richard Carapaz. Die laatste was eigenlijk de beoogde kopman van EF Education-EasyPost, maar raakte niet op tijd fit.