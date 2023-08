Tegenvaller voor EF Education-EasyPost: Vuelta komt te vroeg voor kopman Carapaz

EF Education-EasyPost moet het in de komende Vuelta a España (26 augustus-17 september) doen zonder zijn beoogde kopman Richard Carapaz. De Ecuadoraan raakt niet op tijd wedstrijdfit voor de laatste grote ronde van het seizoen, zo laat zijn arts José Reinhart weten aan Radio La Red.

Voor Richard Carapaz zat de Tour de France er al na één etappe op. De kopman van EF Education-EasyPost kwam in de openingsrit naar Bilbao ten val, reed de etappe nog wel uit, maar deed dit met een breuk in zijn knieschijf. De 30-jarige ronderenner wist de knop al snel om te zetten en deed er de voorbije weken alles aan om zich op tijd klaar te stomen voor de Ronde van Spanje. Zijn ploegleider Juan Manuel Gárate was begin juli nog optimistisch over het herstel van Carapaz.

José Reinhart, de arts van de regerend Olympisch kampioen, komt nu echter met een ander verhaal. Carapaz is aan de beterende hand en zit inmiddels weer op de fiets, maar een Vuelta-start is onrealistisch. “We hebben er alles aan gedaan, maar hij gaat het niet halen. We hoopten aanvankelijk wel dat hij mee zou kunnen doen, maar dit zit er alleen niet in. We hebben inmiddels met Richard en zijn coach gesproken en ze accepteren de situatie.”

Tegenslag

De klimmer kreeg tijdens zijn revalidatie te maken met tegenslag en dit bleek funest voor zijn Vuelta-kansen. “Het probleem is dat hij last kreeg van een ontsteking en hierdoor duurde het herstelproces langer dan verwacht. Als hij nu zou meedoen aan de Vuelta, kan hij niet honderd procent leveren. En hij zou bovendien ook een spierblessure kunnen oplopen. Het is nu het beste om te wachten en hem goed te laten herstellen, zodat hij weer kan koersen.”

Carapaz, die eerder dit jaar ook al uit de roulatie was na een operatie aan zijn amandelen, stond in zijn carrière al vijf keer aan de start van de Vuelta a España. In de editie van 2020 eindigde hij na een spannende tweestrijd met Primoz Roglic als tweede in het eindklassement, op slechts 24 seconden van de Sloveen. Vorig jaar was hij ook een van de smaakmakers, maar dan als rittenkaper. Carapaz won maar liefst drie etappes en nam de bergtrui mee naar huis.

