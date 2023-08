Vuelta 2023: Eddie Dunbar kopman Jayco AlUla, eerste grote ronde voor Jan Maas

Jan Maas zal voor het eerst in zijn carrière een grote ronde betwisten. De 27-jarige Nederlander is namelijk opgenomen in de definitieve selectie van zijn ploeg Jayco AlUla voor de Vuelta a España. De Ierse klimmer Eddie Dunbar is de kopman voor de Spaanse ronde.

Maas is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Jayco AlUla, nadat hij daarvoor jarenlang uitkwam op het continentale niveau. Vorig jaar kwam hij tot 56 koersdagen, dit jaar staat de teller al op 47. En daar komen er (zonder pech, ziekte of blessures) nog zeker 21 bij, aangezien Maas zich mag opmaken voor zijn allereerste ronde over drie weken. De Nederlander zal de komende weken vooral in dienst rijden van Eddie Dunbar.

De 26-jarige Ierse klimmer wordt door de ploeg naar voren geschoven als de man voor het klassement, nadat hij eerder dit jaar al zevende werd in de Giro d’Italia. Dunbar liet in aanloop naar de laatste grote ronde van het seizoen al zien over een goed vormpeil te beschikken, door zevende te worden in de Ronde van Polen.

Dunbar zal in de Spaanse bergen vooral weer rekenen op Filippo Zana. In de voorbije Giro bleek dit namelijk al een zeer sterke tandem. Zana was bergop erg belangrijk voor Dunbar, maar maakte ook zelf indruk door de bergetappe naar Val di Zoldo te winnen. In het eindklassement werd de 24-jarige Italiaan zelf nog achttiende. Zana brak in juni overigens nog zijn sleutelbeen, maar is op tijd fit voor de Vuelta.

Om nog even terug te komen op Maas: de Nederlander is niet de enige renner van Jayco AlUla die zijn debuut zal maken in een grote ronde. Dit is ook het geval voor de Ethiopiër Welay Hagos Berhe – die dit jaar al top-10 reed in de Ronde van Oostenrijk en de Vuelta a Castilla y Leon – en Felix Engelhardt. Die laatste staat te boek als een beloftevolle allrounder en won dit seizoen al Per Sempre Alfredo en een rit in de eerder genoemde Vuelta a Castilla y Leon.

“Ons doel is om met Eddie voor een goed resultaat te gaan in het algemeen klassement”, legt ploegleider Pieter Weening uit. “De overige jongens mogen ook voor eigen succes gaan, als de kans zich aandient. We willen iedereen de kans geven.” Weening kijkt vooral naar de loodzware slotweek. “Als je een goed klassement wil rijden, hangt alles af van hoe fris je nog bent in de laatste acht of negen etappes.”

