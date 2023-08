zondag 27 augustus 2023 om 20:01

Vuelta 2023: Diepe zucht Remco Evenepoel als hij weer naar dopingcontrole moet

Remco Evenepoel moest na afloop van de tweede etappe van de Vuelta a España naar de dopingcontrole, maar daar had de Belgisch kampioen weinig zin in. Op beelden van Het Nieuwsblad is te zien hoe de kopman van Soudal Quick-Step een diepe zucht slaakt als hij hoort dat hij zich weer moet melden.

“No… Jullie testen mij elke week drie keer”, vertelt Evenepoel tegen de chaperon die hem moet begeleiden naar de locatie waar de dopingcontroles worden uitgevoerd. Daarop vertrok de titelverdediger in de Vuelta naar de controle, om vervolgens gelijk in een van de ploegauto’s te springen. Hij stond daardoor de pers niet te woord na de etappe.

In het algemeen klassement van de Vuelta staat Evenepoel – die tijdens de rit te maken kreeg met een lekke band – na twee etappes op een 19e plaats, op 19 seconden van de nieuwe leider Andrea Piccolo. Maandag moet Evenepoel alert zijn als de Ronde van Spanje naar Andorra trekt.