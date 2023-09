maandag 4 september 2023 om 13:48

Vuelta 2023: Cepeda breekt niks na harde val, ploeg houdt wel zorgen

Een medische update over Jefferson Cepeda op de rustdag. De Ecuadoraan heeft na een harde val in de negende rit niks gebroken, laat zijn ploeg weten. Dat betekent niet dat de zorgen over de coureur van Caja Rural-Seguros RGA weg zijn.

“Hij is zondag hard gevallen en testen waren nodig om te bevestigen dat hij geen breuken heeft. We hopen als ploeg dat hij nog kan herstellen van deze zware klap de komende dagen”, aldus zijn team op sociale media.

Cepeda was zondag een van de laatste renners die de finish bereikte. Op de 157ste plaats kwam hij ruim een kwartier na Kämna alleen over de finish. Eerder deze ronde was de 27-jarige Ecuadoraan nog goed voor een tiende plaats op Javalambre.