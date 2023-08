dinsdag 22 augustus 2023 om 19:21

Vuelta 2023: Bryan Coquard en Jesús Herrada blikvangers bij Cofidis

Cofidis heeft, vier dagen voor de start van de Vuelta a España, zijn selectie voor de Spaanse ronde uit de doeken gedaan. Bryan Coquard zal de sprinthonneurs waarnemen, verder rekent de ploeg op de nodige vrijbuiters/rittenkapers.

Coquard reed dit seizoen al de Tour de France, maar dit weerhoudt de Fransman er niet van om ook de Vuelta a España te betwisten. De 31-jarige sprinter kan nu al terugkijken op een goed seizoen, met zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau (in de Tour Down Under) en twee zeges in de Région Pays de la Loire Tour. In de voorbije Ronde van Frankrijk greep Coquard naast een zege, maar eindigde hij wel zes keer in de top-10 en eindigde hij als derde in het puntenklassement.

In de etappes die niet zullen eindigen in een sprint, is het vooral uitkijken naar Jesús Herrada. De 33-jarige Spanjaard won in 2019 en vorig jaar een etappe in zijn thuisronde en droeg in de Vuelta van 2018 ook enkele dagen de rode leiderstrui. Met de vorm van Herrada zit het overigens wel snor: de explosieve heuvelspecialist is de nummer vier van de voorbije Tour du Limousin.

François Bidard, André Carvalho, Davide Cimolai, José Herrada, Ruben Fernandez en Rémy Rochas mogen ook hun koffers pakken voor de reis naar Barcelona. “Het hoofddoel? Het winnen van etappes”, blikt oud-renner en ploegleider Bingen Fernandez vooruit. “We hebben goede kaarten om mee te spelen in de heuvel- en bergetappes. In de sprints mag Bryan Coquard zijn geluk beproeven, met Davide Cimolai in steun. Het is een interessante mix.”