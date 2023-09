vrijdag 8 september 2023 om 11:21

Vuelta 2023: Alpecin-Deceuninck raakt Robbe Ghys kwijt door zitvlakblessure

Voor Robbe Ghys zit de Vuelta a España er na twaalf etappes op. De Belgische coureur van Alpecin-Deceuninck heeft last van een zitvlakblessure die hem noopt om vroegtijdig op te geven in zijn eerste grote ronde ooit. “Ik ben teleurgesteld dat ik op deze manier de Vuelta moet verlaten”, vertelt hij.

“Mijn lichaam is goed hersteld van mijn valpartij van vorige week, maar mijn zadelpijn stelt mij niet in staat om door te gaan”, aldus de 26-jarige Ghys. “Ik vlieg vandaag naar huis en wordt maandag geopereerd.”

Ghys was een belangrijke schakel bij Alpecin-Deceuninck in de ritzeges van sprinter Kaden Groves. “De ploeg is top en ik kon mezelf tonen op het hoogste niveau. Ik wilde ploeg bedanken voor deze onvergetelijke ervaring en wens mijn ploegmaats veel succes in het restant van deze Vuelta.”