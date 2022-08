Vuelta 2022: Zieke Jake Stewart moet opgeven

Jake Stewart zal niet van start gaan in de achtste etappe van de Vuelta a España. De jonge Britse renner van Groupama-FDJ is afgelopen nacht ziek geworden, dat laat de Franse ploeg weten op sociale media. Stewart reed viermaal top-10 in de Ronde van Spanje.

“Jake Stewart is ziek geworden in de nacht en zal niet deelnemen aan de achtste rit van de Vuelta a España”, aldus Groupama-FDJ. De ploeg voegt daar ook nog aan toe dat Stewart negatief heeft getest op het coronavirus.

De 22-jarige renner liet zich zien in de Ronde van Spanje. In de tweede etappe sprintte hij naar een achtste plaats, een dag later werd hij twaalfde. Sprinten is echter niet het enige wat de Brit kan, in de vijfde etappe naar Bilbao was hij een van de blikvangers. Stewart reed een tijdje solo, maar kon niet standhouden op de laatste klim van de dag. Uiteindelijk kwam hij als twaalfde over de streep.

Malade dans la nuit (test covid négatif), Jake Stewart ne prendra pas le départ de la 8e étape de la Vuelta 😞 pic.twitter.com/oSW01IlL8o — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 27, 2022