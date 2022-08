Vuelta 2022: Zadelpijn noopt Floris De Tier tot opgave

Floris De Tier zal de Vuelta a España dit jaar niet uitrijden. De 30-jarige renner van Alpecin-Deceuninck sukkelde in de eerste week met een zitvlakblessure en blijkt nu niet meer in staat om verder te koersen. De Tier is alweer de 25ste uitvaller in de Ronde van Spanje.

De Tier was na negen etappes al de spreekwoordelijke drager van de rode lantaarn, maar kon wel een geldig excuus inroepen. De coureur van Alpecin-Deceuninck kampt namelijk met een vervelende blessure aan zijn zitvlak. “En het wordt elke dag erger. Ik kan niet op mijn zadel zitten”, liet hij maandag nog weten in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik heb eigenlijk nooit last aan mijn zitvlak, maar nu heb ik het goed zitten.”

“Dinsdag is het begonnen en nadien werd het elke dag slechter door de regen. De dokter was zelfs geschrokken van hoeveel de zwelling vanochtend nog was toegenomen. Hij vroeg letterlijk: “Ga jij daar echt nog mee starten? Maar ik wilde niet zomaar opgeven in de Vuelta.” De Tier hoopte op beterschap tijdens de tweede rustdag, maar ziet nu toch het heilloze van zijn missie in.

De Tier werd overigens pas in laatste instantie opgeroepen voor de Vuelta als vervanger van Oscar Riesebeek, die in aanloop naar de Ronde van Spanje zijn duim brak bij een valpartij. De Belg werd uit de Ronde van Denemarken gehaald en wist nog op tijd af te reizen naar Utrecht voor de start van de 77ste Vuelta.

#LaVuelta22 Bad news for @FlorisDeTier and our team at @lavuelta! Floris has been experiencing saddle soreness to such an extent that it is no longer medically responsible to continue. ❌ Heal up soon, Floris! 🙏 pic.twitter.com/5YoxcTSTe5 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) August 30, 2022

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10