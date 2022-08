Vuelta 2022: Yates mikt op eindzege, Groves sprinter bij BikeExchange-Jayco

Simon Yates is de absolute kopman bij BikeExchange-Jayco in de Vuelta a España. De Britse klimmer, die in 2018 al eens de Ronde van Spanje won, mikt opnieuw op een goed eindklassement. Voor de sprints rekent het Australische team op Kaden Groves, die zijn debuut maakt in een grote ronde.

“Ik kijk erg uit naar de Vuelta van dit jaar. Natuurlijk heb ik geweldige herinneringen aan deze koers, dus dat blijft speciaal”, aldus Yates. “Het wordt een heel zware editie, te beginnen met een ploegentijdrit maar we hebben een heel sterke ploeg en ik denk dat we goed kunnen starten met deze opstelling. Na de Giro heb ik tijd gehad om te herstellen en weer op te bouwen. In Castilla y Leon en San Sebastian ben ik weer begonnen, dus ik voel dat ik klaar ben voor de Vuelta.”

“Er wordt weer veel geklommen, zeker in het noorden van Spanje. Het ziet eruit als een heel zwaar en uitdagend parcours. We gaan er heen om te winnen. De ploeg heeft al een geweldig seizoen, dus de moraal is hoog”, zegt de klimmer. Ploegleider Gene Bates kijkt ook uit naar het debuut van Kaden Groves. “We benaderen de ronde met twee doelen, we gaan voor ritzeges met Kaden en Simon, die ook voor een goed klassement gaat. We weten wat Simon kan en hij heeft al eerder gewonnen, dus mikken op het hoogst mogelijke.”

De selectie van BikeExchange-Jayco bestaat in zijn geheel uit zes Australiërs, een Brit en een Amerikaan. Naast Yates en Groves doen ook klimmer Lucas Hamilton, hardrijders Lawson Craddock, Luke Durbridge, Michael Hepburn, Callum Scotson en lead-out Kelland O’Brien.