Vuelta 2022: Wout Poels gaat niet meer van start na positieve coronatest

Voor Wout Poels zit de Vuelta a España 2022 er na een dikke week op. De Nederlander verlaat de wedstrijd voorafgaande aan de negende etappe omdat hij positief heeft getest op het coronavirus. Dat laat Bahrain Victorious weten op sociale media.

“Wout Poels zal niet starten in de negende etappe van de Vuelta vanwege een positieve Covid-19-test met milde symptomen”, schrijft de ploeg van Poels. “Alle andere renners en stafleden hebben negatieve tests ingeleverd. Het team zal vandaag van start gaan met zeven renners. Word snel beter, Wout!”

Poels stond op de 28ste plek in het klassement, op ruim acht minuten van rodetruidrager Remco Evenepoel. In de rit van zaterdag, naar Colláu Fancuaya, eindigde hij als 32ste. De bestgeklasseerde renner bij Bahrain Victorious is Gino Mäder, die de vijftiende plaats bezet in de algemene rangschikking.

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9