Vuelta 2022: Wilco Kelderman komt ten val in rit naar Sierra Nevada

Wilco Kelderman is ten val gekomen in de vijftiende etappe van de Vuelta a España. De Nederlander van BORA-hansgrohe ging in de eerste kilometers van de koninginnenrit tegen de grond. Kelderman had wat tijd nodig, maar keerde terug in het peloton.

De 29-jarige Kelderman werd geassisteerd door ploegmaten Jonas Koch en Matteo Fabbro in de achtervolging. Het tempo in het peloton lag zeer hoog in de openingsfase, waardoor het drietal pas na enkele tientallen kilometers de aansluiting kon maken.

Teruggekeerd in het peloton, werd Kelderman in beeld gebracht. De Nederlandse klimmer stak zijn duim omhoog, maar was zichtbaar gehavend aan onder meer zijn linkerschouder.

🚴🇪🇸 | De etappe begint niet best voor Wilco Kelderman! De Nederlander ligt direct op de grond. Gelukkig zit hij inmiddels weer op zijn fiets, maar hij rijdt wel op achterstand. 😱😱 #LaVuelta22 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/WG21i6Lp0y — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 4, 2022