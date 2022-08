Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 3 naar Breda

Daags voor de reis- en rustdag, op zondag 21 augustus, staat er nog één rit op Nederlands grondgebied op het programma. Dwars door het hart van hét wielergebied (West-Brabant) in Nederland, trekt de derde rit van en naar Breda. Ook nu lijkt niets een massasprint in de weg te staan. Wie de favorieten zijn en over welk grondgebied we rijden, lees je in deze uitgebreide voorbeschouwing op WielerFlits.

Breda geldt als de belangrijkste stad in West-Brabant en was vroeger de hoofdstad van de Baronie van Breda, een historisch rechtsgebied rondom de stad. Het heeft tevens een historische band met het huis Nassau, waardoor sinds 1538 de burgers onderdanen waren van de Prins van Oranje-Nassau. Sterker nog: sinds 1815 is Baron van Breda een van de historische titels die de Koning of Koningen van Nederland draagt. Breda geldt als dé Nassaustad bij uitstek. Willem van Oranje voerde in de zestiende eeuw vanuit Breda ook het begin aan van de Tachtigjarige Oorlog, met als resultaat dat Breda in die tijd over en weer geconfisqueerd werd door de Koning van Spanje en de Oranjes.

Het strijdvaardige karakter is nog altijd terug te zien in Breda. Zo is de Koninklijke Militaire Academie in de stad gevestigd, alsmede het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht. Net als de connectie met Spanje, heeft de stad dat ook met wielrennen. Tot acht jaar geleden vormde de Rabo Baronie Breda Classic de afsluiter van het Nederlandse wegseizoen. De laatste twee edities van die nationale klassieker werden gewonnen door Mike Teunissen. Daarnaast was Breda in 1966 ook het vertrekpunt voor de allereerste Amstel Gold Race, gewonnen door Jean Stablinski. Omdat de afstand tussen Breda en de Limburgse heuvels te groot was, bleef het bij de allereerste keer. Enfin, genoeg over de historie. Nu is het aan de heren coureurs om in en rondom Breda oorlog te maken.

Parcours

De officiële start van de derde rit vindt plaats op de Fatimastraat ten zuiden van Breda. Vervolgens gaat het via Ulvenhout en Chaam (bekend van de Acht van Chaam) verder naar het zuiden. Na 22 kilometer komen de renners vervolgens aan in Baarle, dat bestaat uit een Nederlandse gemeente (Baarle-Nassau) en een aantal Belgische enclaves (Baarle-Hertog). Daardoor steekt het peloton in slechts een paar minuten tijd liefst acht keer de Belgisch-Nederlandse grens over. Daarna volgen passages door onder meer Alphen, Dongen (geboorteplaats van Arthur van Dongen) en Oosterhout. Die plaats huisvest misschien wel de beste wielervereniging van Nederland: De Jonge Renner.

Daar begon Jeroen Blijlevens uit het naburige Rijen – dat ook op de route ligt – zijn carrière. Jerommeke won in zijn loopbaan onder meer vijf Vuelta-ritten. Naast de sprinter, zetten ook (ex-)renners als Stef Clement, Timo Roosen en David Dekker hun eerste stapjes binnen het wielrennen bij deze vereniging. Zij organiseren ook nationale klassiekers als de Omloop van de Houtse Linies en de Midden-Brabant Poort Omloop (UCI 1.2). Ten noorden van Breda trekken de renners vervolgens door Made, geboortegrond van oud-renners Piet de Jongh en wijlen Cees Joosen en Leo van Dongen. Via Zevenbergen, Fijnaart en Dinteloord, gaat het vanuit die laatste plaats voor het eerst zuidwaarts.

Het Vuelta-peloton komt vervolgens door Steenbergen, waar Koos Moerenhout zeker zal postvatten. De bondscoach van de Nederlandse mannen is daar woonachtig. Kort na die passage rijden de renners door Oude Molen en Halsteren, om vervolgens dwars door Bergen op Zoom te rijden. Uit deze plaats komt de vorige Nederlandse bondscoach, Johan Lammerts. Ook Thalita de Jong en wijlen wieleeradiocommentator Jacques Chapel komen uit Bergen op Zoom. Eenmaal uit de stad komt het peloton ten zuiden op de route van het NK-parcours uit 2018. In Woensdrecht wacht daar de enige klim van de dag: de bekende, met klinkers bezaaide Rijzendeweg (400m, 3,6%).

Daarna draaien ze rechtsaf richting Hoogerheide. Uit dat dorp komt de wielerfamilie Van der Poel, waar de broers Adrie en Jacques werden grootgebracht. Jaarlijks vindt er nog de GP Adrie van der Poel plaats, een Wereldbeker-manche in het veldrijden. Het peloton rijdt langs de weide waar deze wedstrijd plaatsvindt en komt over de Scheldeweg waar de finish ligt. Daar lag ook de streep van het NK 2018, waar Mathieu van der Poel de gedroomde winnaar werd. Kort na Hoogerheide passeert het pak Huijbergen, waar Jan Maas senior al jaar en dag een internationale veldrit over de Nootjesberg en Tiestenduin organiseert. Jan Maas junior is sinds dit jaar WorldTour-prof bij BikeExchange-Jayco.

Nadat ook de Wouwse Plantage gepasseerd is, rijdt het peloton aan de zuidkant Roosendaal binnen. Hier komt onder andere ex-prof Moreno Hofland vandaan. Daar overleed in 2003 ook Nederlands eerste geletruidrager ooit, Wim van Est. Hij was tevens de eerste Nederlandse winnaar van een rit in de Giro d’Italia. Na Roosendaal vervolgt de route zich via bekende wielerplaatsen als Rucphen, Sprundel (woonplaats oud-Tourritwinnaar Frits Pirard) en Sint Willebrord (van de gelijknamige vereniging Willebrord Wil Vooruit). Daar ligt ook de tussensprint van de dag. Het is dan nog zo’n 22,5 kilometer naar de finish in Breda. Na een niet al te technische finale, ligt de streep bij het gemeentehuis. Alleen op zo’n 800 meter voor de streep ligt nog een haakse bocht naar rechts.

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.52 uur

Finish: tussen 17.04 en 17.28 uur

Afstand: 193,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Rijzendeweg: tussen 15.56 en 16.03 uur

Tussensprint Sint Willebrord: tussen 16.34 en 16.55 uur

Favorieten

De grote favoriet voor de ritzege in Utrecht was Tim Merlier. De snelle man van Alpecin-Deceuninck was onlangs nog derde in de EK-wegrit rond München, maar van de nummers één en twee in deze wedstrijd, Fabio Jakobsen en Arnaud Démare, heeft hij alvast geen last. Merlier kan in de Vuelta a España een bijzondere trilogie voltooien: als de regerende Belgische wegkampioen in deze drie weken een rit wint, heeft hij in alle drie Grote Rondes een zege achter zijn naam staan. In de Giro d’Italia en de Tour de France wist hij namelijk al een keer een rit te winnen. In de eerste rit in lijn moest hij echter genoegen nemen met een derde plaats, achter Mads Pedersen en Sam Bennett.

Sam Bennett heeft inmiddels al vier etappes achter zijn naam staan in de Vuelta a España. Of hij daar nog meer successen aan toe kan toevoegen, is de grote vraag. Winnen leek voor de Ier niet meer zo vanzelfsprekend – de zegeteller stond dit jaar pas op één -, maar zaterdag bracht hij daar verandering. Mede dankzij de lead-out van Danny van Poppel sprintte hij in Utrecht naar de zege. Toont Bennett nu helemaal terug te zijn? Met Danny van Poppel heeft hij alvast een indrukwekkende sprintaantrekker.

Van Poppel ontwikkelt zich razendsnel als lead-out en hielp landgenoot Fabio Jakobsen aan de EK-titel in München. Normaal gesproken is de 29-jarige renner van BORA-hansgrohe de loods voor Bennett, maar als de Ier het laat afweten is ook de Nederlander een kanshebber voor de ritzege. In 2015 won Van Poppel al een keer een rit in de Vuelta. Winnen lukte dit seizoen nog niet, wel reed hij al naar de tweede plek in de Scheldeprijs en Rund um Köln en was hij derde in de Ronde van (Belgisch) Limburg. Ook eindigde hij vijfmaal bij de beste tien in de Tour.

Trek-Segafredo heeft met Mads Pedersen een sterke troef voor de sprints. De wereldkampioen van 2019 boekte dit jaar in de Tour de France zijn eerste ritzege in een Grote Ronde, al was dat via een sprint met een kleine groep; in Saint-Étienne versloeg hij Fred Wright en Hugo Houle. De Deen won ook al zijn massasprints dit jaar, zoals in Parijs-Nice en het Circuit Sarthe. Pedersen is geen pure sprinter, maar moet in dit deelnemersveld waarin veel snelle mannen ontbreken, hoge ogen kunnen gooien voor de ritoverwinning. Zaterdag was hij er met een tweede plaats al dichtbij.

Pascal Ackermann is momenteel niet de sprinter die, zoals een paar jaar geleden, de zeges aan elkaar rijgt. In de Vuelta mag hij in de ploeg van UAE Emirates proberen zijn eerste ritzege in een Grote Ronde sinds 2020 te winnen. De Duitser boekte dit jaar twee overwinningen; aan de kust van Vlaanderen won hij de Bredene Koksijde Classic en onlangs was hij de beste in de vierde rit van de Ronde van Polen. Tijdens de EK-wegrit in eigen land moest hij opgeven nadat hij bij een val zijn hand had verwond, maar in Utrecht werd hij alweer vijfde. UAE Emirates heeft met Juan Molano nog een snelle man in de ploeg.

Kaden Groves vormt samen met Dylan Groenewegen dit seizoen bij Team BikeExchange-Jayco het speerpunt voor de sprints. Bij afwezigheid van de Nederlander, mag de Australiër proberen voor ritzeges te zorgen in de Vuelta. Hij boekte dit jaar in de Volta a Catalunya zijn eerste zege in een WorldTour-wedstrijd. Later won hij tevens een rit in de Ronde van Turkije. Zeker een renner om rekening mee te houden deze drie weken! Misschien moet hij er nog wel even inkomen, want voor de tiende plaats die hij in Utrecht behaalde, is hij vast niet naar de Ronde van Spanje gekomen.

Gerben Thijssen breekt dit seizoen helemaal door op de weg en draagt zo bovendien zijn steentje bij aan het sterke jaar van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. In mei sprintte hij naar zijn eerste profzege in de Vierdaagse van Duinkerke en onlangs boekte hij zijn eerste zege in een WorldTour-koers door de tweede rit van de Ronde van Polen te winnen. Hij versloeg daar een hele rits mooie namen met Pascal Ackermann, Sam Bennett, Arnaud Démare en Elia Viviani. Verder stond hij ook in Veenendaal-Veenendaal (tweede) en de Marcel Kint Classic (derde) op het podium.

In de eerste rit in lijn van de Vuelta kwam hij echter hard ten val. Het is nog niet helemaal duidelijk wat daar de gevolgen van zijn, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Belg voor de topposities meesprint in Breda.

Nikias Arndt won in 2019 al een keer een rit in de Vuelta en mag dit jaar weer op jacht gaan naar dagsucces, in zijn laatste Grote Ronde voor Team DSM voordat hij bij Bahrain-Victorious een nieuwe uitdaging aangaat. Het lukte de 30-jarige Duitser dit jaar nog niet om een koers te winnen, maar verzamelde al wel een hele rits top 10-klasseringen. Zo was hij tweede in de wegrit van het Duits kampioenschap en derde in Rund um Köln. Zijn vorm lijkt in orde, want onlangs sprintte hij in de vijfde rit van de Ronde van Polen naar de derde plek.

Cofidis rekent op Bryan Coquard in de sprints. De erelijst van de Franse renner is indrukwekkend, maar hij wacht wel nog steeds op zijn eerste zege in een Grote Ronde. Dit jaar trok hij twee keer de zege naar zich toe, tweemaal vroeg in het seizoen: eerst in de tweede etappe van de Ster van Bessèges, daarna in de tweede rit van de Tour de La Provence. De Tour de France moest hij door een positieve COVID-19-test aan zich voorbij laten gaan. Onlangs keerde hij terug in het peloton en was hij onder meer tiende in het Circuit Franco-Belge.

Groupama-FDJ hoeft niet langer alleen maar op Arnaud Démare te rekenen in de massasprint, de ploeg kan ook gerust Jake Stewart naar voren schuiven voor de snelle aankomsten. Het team laat de 22-jarige Brit in de Vuelta dan ook zijn eerste Grote Ronde rijden. Nadat hij zich sinds zijn stap naar de beroepsrenners al verschillende keren liet gelden, boekte hij onlangs zijn eerste profzege. In de Tour de l’Ain sprintte hij in de eerste rit naar de overwinning. Een renner met inhoud, want in zijn eerste profjaar was hij al tweede in Omloop Het Nieuwsblad.

Mike Teunissen is de renner die bij Jumbo-Visma voor succes kan zorgen in de vlakkere etappes. In 2019 boekte de ondertussen 29-jarige renner al een keer een sensationele ritzege in een Grote Ronde door de openingsrit van de Tour de France te winnen. Winnen lukte dit jaar (individueel) nog niet; wel hielp hij onlangs in de Ronde van Polen als lead-out ploegmaat Olav Kooij aan zijn eerste zege in een WorldTour-koers. Zelf kwam Teunissen toen als vierde over de finish. Enkele paar dagen later verliet hij de ronde vroegtijdig om te gaan trouwen. Dat huwelijk geeft hem blijkbaar vleugels, want zaterdag eindigde hij opnieuw als vierde. Nu leverde die plaats hem de rode leiderstrui op!

Bij Israel-Premier Tech is Itamar Einhorn de man voor de sprint. De Israëlische renner is bezig aan zijn tweede Vuelta, nadat hij in 2021 al zijn opwachting had gemaakt en twee keer naar de top tien was gesprint. Dit seizoen won hij de Grand Prix Wyszków en het nationaal kampioenschap op de weg. Onlangs was hij dertiende in de wegrit van het Europees kampioenschap. Niet de resultaten om van achterover te vallen, maar zaterdag deed hij toch knap mee. Hij werd in Utrecht zevende.

Andrea Vendrame is de snelle man in de ploeg van AG2R Citroën. De Italiaan boekte zijn zeges vooral na een zware koers of in een kleine groep, dus normaal gesproken moet hij het in Breda afleggen tegen de pure sprinters. Bij INEOS Grenadiers is het interessant om het debuut van Ethan Hayter in een Grote Ronde op te volgen. De 23-jarige Brit is snel aan de meet, maar heeft liever een selectievere aankomst. De snelle man in de ploeg bij Arkéa Samsic, is Daniel McLay. De Brit was dit seizoen vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Heistse Pijl. Zaterdag eindigde hij als zesde.

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het is zondag gunstig weer voor zowel de renners als het publiek, schrijft Weeronline. Wel moet de zon meer en grotere wolken naast zich dulden dan zaterdag en kan lokaal een bui ontstaan. Toch zal het ook dan meestal droog zijn en is het heel normaal zomerweer. Het wordt in Breda maximaal een graad of 25.

De derde etappe is vanaf 12.00 uur live te volgen via Eurosport 1 en de Eurosport Player. De NOS schakelt om 12.25 uur in op NPO 1 en NOS.nl, Sporza (op Eén) is erbij vanaf 13.30 uur. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!