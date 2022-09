Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 20 bergrit naar Puerto de Navacerrada

Het eind van de Vuelta a España 2022 is nabij, maar kent voor de slotetappe nog één loodzware tocht. In de allesbeslissende twintigste etappe zullen er van de 181 kilometers zeker vijftig met een stevig percentage omhooglopen. Met vijf gecategoriseerde beklimmingen is het uitkijken geblazen naar de voorlaatste etappe van dit jaar. Een prachtig slotdecor voor deze 77e editie van deze grote ronde, waarin alles nog over de kop kan gaan. WielerFlits blikt vooruit!

De twintigste rit van deze Ronde van Spanje-uitgave begint in Moralzarzal. Dit grote dorp kent een ruime 13.000 inwoners, maar eigenlijk zijn het twee dorpjes die heel vroeger naar elkaar toe zijn gegroeid. Enerzijds had je Fuente del Moral en anderzijds Zarzal, waaraan dit plekje dus haar naam dankt. Moralzarzal is vooral bekend vanwege de beschermheilige van het plekje, San Miguel Arcángel. Er staat een grote kerk in het dorp die dezelfde naam draagt en eind september viert de lokale bevolking jaarlijks een groot feest in de geest van San Miguel en la Señora del Rosario.

De finish is dan weer in Navacerrada, een bekende afspraak in de Vuelta-historie. Toch is het al van 2008 geleden dat de klim nog eens dienstdeed in de Ronde van Spanje. Destijds was het een klimtijdrit, waarin Levi Leipheimer een poging deed om Astana-ploegmaat Alberto Contador nog uit de leiderstrui te rijden. De Amerikaan won, maar de Spanjaard werd tweede en behield de leiding. De Puerto de Navacerrada – waarvan de aankomst ligt aan het gelijknamige stuwmeer – is vanwege de locatie (vlakbij Madrid) vaker de laatste belangrijke afspraak in de Vuelta a España geweest.

Parcours

We zijn inmiddels aangekomen in de provincie Madrid, waar het dorpje Moralzarzal het toneel zal zijn van de start. Een lange dag door de Guadarrama Mountain Range staat voor de boeg, met al snel een klim van de eerste categorie. De Puerto de Navacerrada is een klim die we kennen uit eerdere edities en loopt gedurende 10,4 kilometer gemiddeld met 6,5% op. Wout Poels pakte er in 2019 de volle bergpunten vanuit de vlucht, maar de etappezege ging toen naar de 22-jarige Sergio Higuita.

Vervolgens zal het parcours zeker 45 kilometer amper nog omhooglopen. De volgende beklimming is de Puerto de Navafria, waarvan de klim begint op 1194 meter boven de zeespiegel. De Navafria is van de tweede categorie en loopt met iets meer dan vijf procent op tijdens een afstand van 10,3 kilometer. De laatste drie kilometers bergop zullen het zwaarste zijn, met een gemiddelde van rond de zeven procent.

De renners zullen zich vanaf de Navafria opmaken voor de enige klim van de derde categorie deze dag: de Puerto de Canencia (7,3 km over 4,8%). Het is de minst zware klim van de dag, maar ook de aanloop loopt al een aantal kilometers omhoog. Toch staan hier voor de klassementsrenners nog geen spannende dingen te wachten. Met nog twee beklimmingen van de eerste categorie in de laatste vijftig kilometer, zal het grootste deel van het peloton zich nog enigszins sparen.

De voorlaatste klim van de laatste bergetappe is de Puerto de la Morcuera. Ook deze klim werd meegenomen in de editie van 2019, en met zijn 9,2 kilometer aan 6,8% is dat meer dan begrijpelijk. Op het oog dan ook een ideale voorlaatste klim, waar al de nodige verschillen kunnen ontstaan. Het middenstuk bevat dan ook passagen van boven de 15%.

De afdaling naar Rascafría duurt veertien kilometer lang. Vanaf daar begint de allerlaatste klim van de Vuelta van 2022. De Puerto de Cotos heeft deze eer gekregen, en met meer dan tien kilometer over een gemiddelde van 5,6% mogen de klimmers hier nog één keer alles op alles zetten om elkaar eraf te rijden. Eenmaal boven gekomen is duidelijk wie zich een dag later waarschijnlijk de Vuelta-winnaar van 2022 mag noemen.

Vanaf de top van de Puerto de Cotos is het nog een vlak stuk van 6,5 kilometer tot aan de finish. De hele etappe is te vergelijken met de twintigste etappe van 2015. Op die dag begon Tom Dumoulin nog in de rode trui, maar moest hij het op de Morcuera laten lopen. Fabio Aru reed zichzelf destijds naar het rood, wat hij de volgende dag naar Madrid zou brengen. Dumoulin eindigde na een eenzame strijd op de zesde plek in het algemeen klassement, op drie minuten en 46 seconden van de eindwinnaar.

Profiel Puerto de Cotos (10,3 km aan 6,9%)

Officieuze start: 12.35 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 181 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto de Navacerrada: tussen 13.35 en 13.40 uur

Bergsprint Puerto de Navafría: tussen 15.05 en 15.20 uur

Bergsprint Puerto de Canencia: tussen 15.55 en 16.15 uur

Bergsprint Puerto de la Morcuera: tussen 16.20 en 16.45 uur

Tussensprint Rascafría: tussen 16.45 en 17.10 uur

Bergsprint Puerto de Cotos: tussen 17.05 en 17.35 uur

Favorieten

Na het vorige weekend wist iedereen dat de strijd in het algemeen klassement zou aankomen op de etappes naar Alto de Piornal en Puerto de Navacerrada. De etappe van donderdag heeft wel voor enkele verschillen gezorgd, maar niet voor aardverschuivingen. Alle krachten zullen dus verzameld zijn voor deze voorlaatste rit, want het is de allerlaatste kans voor het peloton naar Madrid trekt. Kan Remco Evenepoel de eindzege hier officieus over de streep trekken?

Het staat in de sterren geschreven dat hier meerdere alles-of-nietspogingen zullen volgen. Remco Evenepoel en Quick-Step-Alpha Vinyl zullen heel attent moeten zijn en hun rust moeten bewaren. Na een ijzersterke eerste week liet de coureur uit Schepdaal op de Alto de Piornal, waar hij zijn tweede ritzege van deze Vuelta boekte, zien dat hij nog altijd goed in vorm is. Evenepoel hoeft in principe alleen Enric Mas in de gaten te houden om zijn leidende positie te behouden. Hij verdedigt een voorsprong van 2.07 minuut op de Spanjaard en heeft een groot doel: de eindzege.

Gaat Enric Mas nog proberen om Evenepoel van de troon te stoten? Het parcours gaat constant op en af en dat zou Movistar kunnen verleiden tot een massale aanval van de ploeg. Met Alejandro Valverde, Nelson Oliveira, Carlos Verona en José Joaquin Rojas heeft het team genoeg ervaring in huis om Mas te lanceren. Bergop heeft de Spaanse klimmer nog maar enkele keren Evenepoel kunnen lossen en de vijf beklimmingen van zaterdag zijn niet super steil. Maar de constante opeenvolging kan wel in de benen kruipen. Durft hij het al op de Puerto de Navafría of de Puerto de Canencia? Of wacht hij tot de voorlaatste Puerto de la Morcuera?

Er is een ploeg die een overtal heeft in de top van het klassement. UAE Emirates bewees donderdag al dat het alles of niets durft te spelen met de ’tweede’ man, João Almeida. Hij staat op meer dan zeven minuten van Evenepoel, maar kan met een vroege aanval wel druk zetten op Carlos Rodríguez en Miguel Ángel López. Die twee staan namelijk behoorlijk dicht op Juan Ayuso, die zijn derde plaats in het algemeen klassement over de streep hoopt te trekken. De 19-jarige Spanjaard zal vooral achterom kijken, iets wat in het voordeel speelt van Evenepoel. Aan de andere kant kan Ayuso ook aanvallen en zal de Belgische leider er niet meteen naar omkijken.

Bij INEOS Grenadiers is Carlos Rodríguez dus de man voor het algemeen klassement. De Spaanse kampioen kwam donderdag zeer hard ten val en het is de vraag hoe hij hersteld is. Op de Alto de Piornal verloor hij al een minuut op de slotklim. Kan hij op deze loodzware dag, waarin vanaf het startschot vuurwerk te verwachten valt, zijn plek in de top-5 vasthouden? Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart zouden zich als helper kunnen inzetten om Rodríguez naar de meet te loodsen. Mocht duidelijk zijn dat het hem niet gaat worden met Rodríguez, zouden zij ook zelf voor ritwinst kunnen gaan.

Miguel Ángel López zal alles op alles zetten voor nog een plekje op het eindpodium van deze Vuelta. De Colombiaan van Astana Qazaqstan staat vierde en heeft een achterstand van 42 seconden op Ayuso. Niet onmogelijk voor López, die op een zware dag als deze vaak komt bovendrijven. Al zullen ze daar bij Movistar anders over denken. Vorig jaar was er op de voorlaatste dag een soortgelijke rit en toen stapte Superman boos af toen hij de slag had gemist en hij niet meer mee mocht rijden in de achtervolging. Op weg naar Puerto de Navacerrada kan hij zijn ultieme revanche nemen.

Op Alto de Piornal zagen we nog een andere interessante strijd, namelijk die om de zevende plaats in de stand. Thymen Arensman bezet die positie en wordt ‘op de hielen gezeten’ door Ben O’Connor, Rigoberto Urán en Jai Hindley. Die eerste twee staan binnen twee minuten van Arensman, terwijl Hindley volgt op vier minuten. Arensman en O’Connor lieten zien dat ze, tot op zekere hoogte, mee kunnen met de groep-Evenepoel-Mas-López. Op dat moment zouden zij ook kunnen profiteren van de onderlinge strijd voor de eindzege of de derde plaats in het klassement. Een vroege aanval kan ze in de positie brengen om ook de rit te winnen.

We haalden al even de etappe van vorig jaar aan naar Mos (Castro de Herville), met vijf steile maar niet zulke hoge beklimmingen in de laatste honderd kilometer. Daar leken de klassementsrenners om de zege te strijden, tot vroege vluchter Clément Champoussin zich ermee ging bemoeien in volle finale. Is zo’n scenario zaterdag ook mogelijk? We denken van niet, omdat er genoeg is om voor te strijden door de kleppers in de top van het klassement. Een vroege aanval van iemand als Almeida of O’Connor belooft niet veel goeds voor de kansen van de aanvallers.

Toch zijn er een aantal klimmers dat zal hopen op een vrijgeleide. Zo werd Thibaut Pinot afgelopen donderdag knap zesde in de rit naar Alto de Piornal. Dat deed de Fransman door na de vroege vlucht aan te haken in de favorietengroep. Datzelfde geldt voor Gino Mäder van Bahrain Victorious, die twaalfde was in die rit. Zij hebben allebei ook geen kopman om voor te werken, wat wel geldt voor eerder genoemde renners als Carapaz en Hart. En wat met Louis Meintjes, die elfde staat in het algemeen klassement. Met een ultieme poging kan hij de top-10 nog betreden. Zijn achterstand op nummer tien Hindley is bijna twee minuten.

Tot slot brengen we nog een eerbetoon aan Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde. De Italiaan en de Spanjaard zijn bezig aan de laatste grote ronde uit hun loopbaan en rijden zaterdag de laatste bergetappe in een grote ronde ooit. Op het terrein waar ze jarenlang zo in uitblonken. Grazie, Vincenzo! Gracias, Alejandro!

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Alsof het parcours nog niet lastig genoeg is, doet Moeder Natuur er nog een schepje bovenop. Het wordt zaterdag tegen de 30 graden Celsius in de regio Madrid. In startplaats Moralzarzal is het aan het begin van de middag al 28 graden bij volle zon. Later in de middag stijgt het kwik richting de 31 graden. De wind komt met windkracht 2 à 3 uit west-zuidwestelijke richting.

De koers is vanaf de start live te zien op Eurosport 1 en de online kanalen van de Eurosport Player en GCN+. Sporza (Eén) schakelt om 13.30 uur in, NOS volgt een halfuur later. Die zendt vanaf 14.00 uur de etappe uit op NPO1.