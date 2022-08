Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 12 bergrit naar Peñas Blancas

Na een sprintrit heeft de twaalfde etappe van de Vuelta a España 2022 in de eerste 170 kilometer veel weg van een nieuwe kans voor de spurters. Maar niets is minder waar. Na de tussensprint op twintig kilometer voor de streep begint de slotklim naar Peñas Blancas. Wie kunnen we van voren verwachten? WielerFlits blikt vooruit.

De etappe start in de Zuid-Spaanse kustplaats Salobreña. In een heel ver verleden was de bekende rots boven het dorp nog een eilandje, maar het gebied rondom de rots hoort tegenwoordig bij het vasteland van Andalusië. Salobreña werd uiteindelijk gesticht door de Feniciërs, net als het nabijgelegen Almeñécar. Die plek passeert het peloton na dik tien kilometer en dat zal Spaans kampioen Carlos Rodríguez goed doen. De renner van INEOS Grenadiers en revelatie van de ronde werd er geboren. Salobreña zal hij ook op zijn duimpje kennen. In het ommuurde middeleeuws centrum vind je er het Castillo de Salobreña. Dat is een oud Arabisch kasteel, dat stamt uit de dertiende eeuw.

Het dorp is van oudsher omringd door talrijke rietsuikervelden, al werden zo’n vijftig jaar geleden ook subtropische gewassen als avocado, mango, guave en met name custardappel verbouwd in en om Salobreña. Finishplaats Estepona staat dan weer bekend om het vele groen, waaraan ze de bijnaam De tuin van de Costa del Sol dankt. De inwoners van Estepona hebben in de volksmond een veel minder mooie bijnaam: als je uit de plaats komt, ben je een natte kont. Estepona was groot in het produceren van vijgen. Men dacht daar dat de vrucht eerder rijp zou zijn, als men deze besprenkelde met olie. Als kopers dan een ezel zagen met een doos vijgen op zijn rug én een natte kont van het lekkende olie, wisten de kopers: ‘Áh, deze vijgen komen uit Estepona’. Fraai, wel.

Overigens is Estepona een echte sportstad (ruim 70.000 inwoners). Er zijn veel faciliteiten te vinden, waaronder een atletiekbaan, een voetbalstadion, BMX-circuit en vijf golfbanen. Paardrijden en autoracen (waaronder karten) zijn er populair. Ook het wielrennen hebben ze in Estepona omarmd, dat vooral komt door de aanwezigheid van de Peñas Blancas. Deze klim is bijzonder lastig en kwam pas twee keer voor in wedstrijdverband. In 2013 finishte hier één keer eerder een Vuelta-rit, die toen vanuit de vroege vlucht werd gewonnen door de inmiddels gestopte Leopold König. Alejandro Valverde won in 2016 op Peñas Blancas in de Ruta del Sol.

Parcours

De twaalfde etappe van de Vuelta 2022 is er wederom een met een aankomst op een klim van de eerste categorie. Na een dag voor de spurters is het dus weer tijd voor de klimmers om zich te laten zien, met de Peñas Blancas als einddecor voor deze etappe in Zuid-Spanje. Wederom is het een lange dag op de fiets voor de renners, want het is vanaf Salobreña nog 192,7 kilometer fietsen tot aan de top van de klim.

De koers gaat dus van start in Salobreña. Dit dorp ligt in de provincie Granada, waar Juan Miguel Mercado nog steeds als de meest succesvolle wielrenner van de regio geldt. Mercado won twee etappes in de Tour de France en werd in 2001 vijfde in het algemeen klassement van de Vuelta. In 2020 kwam de Spaanse renner op een andere, niet zo fraaie manier in het nieuws: de ex-Quick-Step-renner werd namelijk in verband gebracht met mogelijke betrokkenheid bij een criminele organisatie.

De spanning van de twaalfde etappe zal verder niet per se in het Granada-deel van de etappe zijn. Tot aan de slotklim zal het namelijk vlak zijn, hoewel het mogelijk is dat er in de stukken langs de kant opnieuw waaiers kunnen ontstaan. Tot aan Málaga loopt het namelijk langs de zee, waar Marokko aan de andere kant van het water te zien is.

Na Málaga is het iets heuvelachtiger, maar nog steeds niet veel spannends voor gearriveerde profs. Málaga is voornamelijk een voetbalstad, maar tijdens de Vuelta-passage zal duidelijk zijn dat het wielrennen ook zeker leeft in de stad. Vanuit Málaga zullen de renners via Cartama en Coín de luxueuze badplaats Marbella bereiken.

Eenmaal Marbella doorgekomen, is het nog zo’n twintig kilometer naar de voet van de slotklim, die bekendstaat als Peñas Blancas. Vanuit Estepona beginnen de renners aan een van de mooiste beklimmingen aan de Costa del Sol, die iets minder dan twintig kilometer lang omhoogloopt. De eerste kilometer loopt rustig op, maar daarna volgen drie kilometers aan 7,7% gemiddelde stijging. Het gemiddelde van de hele klim is 6,3%.

De laatste finish op de Peñas Blancas was in de achtste Vuelta-etappe van 2013, waar de Tsjechische Leopold König verrassend zegevierde op de top. De klim duurt nu vier kilometer langer, en de laatste kilometer kent een gemiddelde van 8,3%, waardoor er zomaar weer een verrassing kan ontstaan. Of maken de klassementsrenners daar korte metten mee?

Officieuze start: 12.25 uur

Officiële start: 12.34 uur

Finish: tussen 17.16 en 17.46 uur

Afstand: 192,7 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Doorkomst in Torre del Mar: tussen 13.50 en 14.00 uur

Doorkomst in Coín: tussen 15.25 en 15.45 uur

Tussensprint in Estepona: tussen 16.45 en 17.15 uur

Favorieten

In de twaalfde etappe van de Vuelta a España is het, hoe kan het ook anders, weer klimmen geblazen! Op weg naar de Peñas Blancas zullen de verschillen waarschijnlijk niet al te hoog oplopen, maar toch zullen de klassementsrenners elkaar bekampen op de twintig kilometer lange slotklim. Of ze ook voor de zege zullen bikkelen, is maar zeer de vraag. Onze verwachting is dat we een strijd op twee fronten te zien zullen krijgen. Voor de renners die al wat verder staan in het klassement, lijkt dit namelijk een uitgelezen kans om een gooi te doen naar dagwinst.

En als we kijken naar een scenario waarin de vluchters het tot het einde zullen uitzingen, dan kunnen we gewoon niet om Jay Vine heen. De Australiër mag zich gerust als revelatie van deze Vuelta bestempelen. De prestaties van Vine, de man die via trainingsplatform Zwift een profcontract in de wacht wist te slepen, komen niet helemaal uit de lucht vallen. Zo stak hij zijn neus al aan het venster in koersen als de Ronde van Turkije en Tour of Norway, maar wat hij in deze Ronde van Spanje allemaal laat zien bergop is toch zeer indrukwekkend. Vine heeft al twee ritzeges in the pocket en lijkt absoluut nog niet uitgeblust.

De 26-jarige Vine heeft in deze Vuelta al laten zien dat hij op verschillende manieren kan winnen. De huidige leider in het bergklassement won zijn eerste bergrit door in de zesde etappe op de slotklim weg te springen uit de favorietengroep, waarna hij op uiterst knappe wijze wist stand te houden. Twee dagen later was het opnieuw raak en dit keer bleek hij veruit de sterkste uit een kopgroep met toch niet onverdienstelijke klimmers als Thibaut Pinot, Mikel Landa en Marc Soler. We verwachten Vine ook donderdag weer in de aanval en wie is dan in staat om de Australiër bij te benen, als die laatste doortrekt op zijn terrein?

Een renner die inmiddels al heeft ondervonden hoe sterk Vine op dit moment is, is Thibaut Pinot. De Franse rasaanvaller sloop in de achtste etappe mee in de vroege vlucht, maar werd op de slotklim met zijn neus op de feiten gedrukt en strandde op een vierde plaats. Dat wil echter niet zeggen dat de coureur van Groupama-FDJ aan het einde van de rit met lege handen zal achterblijven: Pinot staat bekend om zijn vechtlust en zal donderdag opnieuw met frisse moed zijn beste beentje voortzetten. Het is voor Pinot allereerst zaak om in de goede vlucht te komen. Mocht dit lukken, is er van alles mogelijk op de slotklim.

Een andere klepper die het deze Vuelta van dagsucces moet hebben, is de man die aan het einde van het seizoen afscheid zal nemen van de wielersport. We hebben het niet over Alejandro Valverde, over de Spanjaard komen we nog te spreken, maar over Vincenzo Nibali. De bijna 38-jarige Italiaan van Astana Qazaqstan is inmiddels al volledig weggedeemsterd in het algemeen klassement, maar de winnaar van de Giro d’Italia (2013 en 2016), Tour de France (2014) en Vuelta a España (2010) begon deze ronde ook niet met klassementsambities. Een laatste keer schitteren op Spaanse bodem, een laatste straffe stoot van Lo Squalo. Dat zal het doel zijn. Misschien is de etappe van donderdag wel een uitgelezen kans voor Nibali om nog een keer zijn klasse te etaleren.

Ook Alejandro Valverde is bezig aan zijn laatste Vuelta-loodjes, na een carrière van ruim twintig jaar, ontelbaar veel overwinningen en vele successen in zijn thuisronde. De inmiddels 42-jarige talisman van Movistar won de Vuelta in 2009, stond nog eens zes keer op het eindpodium en heeft tien ritzeges op zijn erelijst staan. En misschien komt daar donderdag wel een elfde bij, want Valverde is zeker een man om in de gaten te houden. Als de nummer dertien in de voorlopige rangschikking, op net iets meer dan tien minuten, zal hij wel enige vrijheid krijgen in zijn jacht op persoonlijk succes. Of moet Valverde bij zijn ploeggenoot en nummer drie in het klassement, Enric Mas, blijven?

Een coureur die zeker de nodige ruimte zal krijgen om zijn eigen ding te doen, is Mark Padun. De onvoorspelbare klimmer uit Oekraïne is in vorm, zo bleek wel in de eerste Vuelta-week. Zo was hij in de eerste zware bergrit van deze ronde, met aankomst op Pico Jano, de sterkste vluchter. Helaas voor Padun had Quick-Step Alpha Vinyl die dag zijn zinnen gezet op de ritzege en was zijn voorsprong niet toereikend genoeg aan de voet van de slotklim. Het is voor de coureur van EF Education-EasyPost te hopen dat hij donderdag meer geluk heeft, en dat alle puzzelstukjes dit keer wél in elkaar vallen.

Voor Marc Soler stonden de sterren al een keer goed in deze Vuelta. De Spaanse vechtjas van UAE Emirates won na een thriller van een finale de vijfde etappe naar Bilbao. De Catalaan besloot vervolgens niet op zijn lauweren te rusten en deed ook in de bergrit naar Les Praeres een gooi naar ritwinst, maar botste die dag op een ontketende Jay Vine. Soler liet echter wel zien dat het met de vorm snor zit. We verwachten hem dan ook opnieuw in de vuurlinie. Of krijgt hij donderdag van de ploegleiding van UAE Emirates de opdracht om zo lang mogelijk bij zijn ploeggenoot en klassementsman Juan Ayuso te blijven?

Een coureur die zeker niet meer hoeft om te kijken naar een kopman is Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan kennen we vooral als oerdegelijke ronderenner, maar ontpopt zich dit seizoen bij de succesvolle vrijbuitersformatie Intermarché-Wanty-Gobert tot een echte winnaar. Meintjes won dit seizoen al de Giro dell’Apennino en boekte afgelopen zondag op de loeisteile slotklim naar Les Praeres zijn eerste overwinning in een drieweekse rittenkoers. De tijden dat Meintjes anoniem meereed in de groep der favorieten, lijken definitief voorbij. Bovendien kan hij donderdag twee vliegen in één klap slaan, aangezien hij nog redelijk dicht staat in het klassement.

Nog een renner die eventueel goede zaken kan doen in het klassement: Sergio Higuita. De Colombiaanse klimmer van BORA-hansgrohe staat inmiddels bijna veertien minuten in het krijt bij rodetruidrager Remco Evenepoel, maar kan donderdag via de vroege vlucht wel wat minuten terugpakken en zo een sprongetje maken in de stand. Toch zal dit niet het voornaamste doel zijn van Higuita. Met een ritzege hoopt hij nog iets van zijn tot nu toe tegenvallende Vuelta te maken. Ook de ervaren Est Rein Taaramäe, al derde in de etappe naar Les Praeres, is een gevaarlijke klant vanuit een vroege ontsnapping.

Onze laatste ster gaat naar een man die al van het Vuelta-succes heeft mogen proeven: Jesús Herrada. De Spaanse springveer, die uitkomt voor Cofidis, kwam in rit zeven naar Cistierna als winnaar uit de strijd door de sprint te winnen van zijn medevluchters. Gesterkt door deze overwinning zal Herrada de rit van donderdag ongetwijfeld hebben aangekruist. Verder kijken we uit naar Richard Carapaz, die het over een andere boeg moet gooien nu hij is uitgeschakeld voor een goed klassement. De olympische kampioen heeft al aangegeven vol voor een ritzege te gaan. Waarom niet al op donderdag, op weg naar de Peñas Blancas?

Met Hugh Carthy, Esteban Chaves, Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), David De la Cruz, Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Gino Mäder, Mikel Landa, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert), Wilco Kelderman. Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Brandon McNulty (UAE Emirates), Luke Plapp (INEOS Grenadiers) Juan Pedro López (Trek-Segafredo) en Bob Jungels (AG2R Citroën) staan er nog de nodige renners aan de start die tot op het bot gemotiveerd zullen zijn, in de hoop de etappe te winnen.

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Donderdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en langs de kust van Andalusië wordt het ronduit heet met 34 graden. Er waait een matige zuiden- tot zuidwestenwind. Als de renners over de finish komen op 1.270 meter hoogte is het een graad of 28.

De twaalfde etappe is vanaf 14.30 uur live te volgen via Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+. Sporza (op Eén) schakelt eveneens in om 15.50 uur. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!