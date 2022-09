Vuelta 2022: Urán klopt Pacher vanuit de vroege vlucht, Evenepoel behoudt rode trui

Rigoberto Urán heeft zijn trilogie gecompleteerd. De Colombiaan van EF Education-EasyPost was in de Vuelta-etappe naar Monasterio de Tendudía de beste vluchter, voor Quentin Pacher en Jesús Herrada. Hierdoor heeft Urán nu etappes gewonnen in de Giro, de Tour en de Vuelta. De strijd bij de favorieten leverde niet heel veel tijdsverschillen op. Remco Evenepoel had de controle in handen, reageerde op een aanval van Enric Mas en liet alleen João Almeida wegrijden.

Met het slechte nieuws dat Primoz Roglic de Vuelta a España niet kon voortzetten, ging het peloton van start in Aracena. Vooraf werd al gesproken over ‘de laatste kans voor de aanvallers’ en dat liet Thomas De Gendt zich geen twee keer zeggen. Hij plaatste de eerste aanval van de dag. Ook Robert Stannard, Clément Champoussin en Rohan Dennis lieten zich even zien, maar geraakten niet weg.

Dertien vluchters

Uiteindelijk wist na 40 kilometer koers een groep van dertien renners weg te rijden: Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Clément Champoussin, Bob Jungels (AG2R Citroën), Gino Mäder, Fred Wright (Bahrain Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Elie Gesbert, Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) en Marc Soler (UAE Emirates).

Langzaam wisten de dertien hun voorsprong uit te breiden tot meer dan twee minuten. Urán was vooraan de best geplaatste renner, op 14.56 minuut van rode trui Remco Evenepoel. Het was Quick-Step-Alpha Vinyl dat de vluchtgroep controleerde en nog wat meer voorsprong gaf. Zo kon het verschil oplopen tot ruim zeven minuten. In het peloton moesten Juan Ayuso en Kaden Groves opgelapt worden na valpartijen, maar zij konden hun weg vervolgen.

Lawson Craddock anticipeert

Lange tijd schommelde het verschil tussen de kopgroep en het peloton rond de zeven minuten. Door het hoge tempo, vooral in het eerste wedstrijduur, reden de renners ruim voor het snelste schema. De vluchters mochten ondertussen dromen van ritwinst. Zo ook Lawson Craddock, die in aanloop naar de Monasterio de Tentudía de knuppel tot twee keer toe in het hoenderhok gooide. Hij dwong de rest tot reageren.

Een derde poging van Craddock had meer succes. Hij begon zo solo aan de slotklim naar Monasterio de Tentudía van 10,3 kilometer aan 5%, maar dat vertekende vanwege een kort stukje afdaling halverwege de klim. Craddock hield goed stand en verdedigde een voorsprong van ruim 20 seconden, maar kreeg ook Champoussin, Pacher, Urán, Soler, Elissonde en Herrada achter zich aan in de laatste vier kilometer.

Urán vs. Pacher vs. Herrada vs. Soler

Daar zat aanvankelijk ook nog Gesbert bij, maar hij blies zichzelf op. De achtervolgers konden Craddock zien rijden, maar de Amerikaan gaf zich niet zomaar gewonnen. Vlak voor de vod van de laatste kilometer sloten Urán en Herrada dan toch aan bij Craddock, terwijl ook Soler en Champoussin aansloten. De Fransman deed een alles-of-niets-poging, maar werd weer gegrepen.

Herrada was de volgende die versnelde. Hij dwong Urán en Soler tot reageren. Het werd een man-tegen-mangevecht tot diep in de finale. Urán kwam tot in het wiel van Herrada en was in de sprint de beste, al kwam Pacher vanuit de achtergrond nog dichtbij. De Fransman strandde op de tweede plaats, voor Herrada.

Alleen Almeida mag wegrijden van Evenepoel

In het peloton toonden Movistar en INEOS Grenadiers initiatief in aanloop naar de slotklim. Het resulteerde in het laatste steile stuk in een aanval van Enric Mas, maar Remco Evenepoel zat direct op zijn wiel en ook Miguel Ángel López ging in de tegenaanval. Evenepoel liet een daaropvolgende demarrage van João Almeida wel gaan. De Portugees pakte zo wat tijd terug in het klassement.

In de laatste kilometer bleven de andere favorieten, met uitzondering van Thymen Arensman die vroeg in de problemen kwam, bij elkaar. Ayuso deed nog een verwoede poging om wat verschillen te creëren, maar dat lukte niet. Het sprintje werd vervolgens gewonnen door Evenepoel. Daarmee smeerde hij López en Ben O’Connor nog wel wat seconden aan.