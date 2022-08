Vuelta 2022: Twee op een rij voor Sam Bennett, Edoardo Affini nieuwe leider

Sam Bennett heeft de derde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Ierse renner van BORA-hansgrohe was de snelste in de massasprint in Breda. Mads Pedersen en Daniel McLay mochten mee op het podium in Breda. Edoardo Affini kwam als eerste renner van Jumbo-Visma over de streep en neemt de rode leiderstrui van Mike Teunissen over.

Na de overwinning van Sam Bennett in Utrecht gisteren, werd er vandaag ook een sprint verwacht in Breda. Naast de finish lag daar ook de start. Enkele kilometers na het startsein reed de ontsnapping van de dag tamelijk snel weg. Bergtruidrager Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Thomas de Gendt (Lotto Soudal), José Herrada (Cofidis), Ander Omamika (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) en Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) reden weg uit het peloton.

Een Nederlander, twee Belgen en vier Spanjaarden in de kopgroep van zeven met andere woorden. De cabeza de carrera had al na een goede tien kilometer drie minuten voorsprong, maar het peloton vond dat dat voldoende was. De controle kwam daar voornamelijk van BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo, die gisteren met respectievelijk Bennett en Mads Pedersen op plaats een en twee eindigden.

Opgave Woods

Voor de mannen van Israel-Premier Tech was het geen prettig begin van de etappe. Niet een, maar twee renners gingen tegen het asfalt. Klassementsman Michael Woods en sprinter Itamar Einhorn waren de ongelukkigen. Woods was het zwaar gehavend en moest uiteindelijk afstappen, een aderlating voor de ploeg van onder meer Chris Froome.

Niet veel later verscheen ook Alpecin-Deceuninck, die Belgisch kampioen Tim Merlier in hun gelederen hebben, ook op het toneel. De voorsprong van de vlucht van de dag werd daardoor door drie ploegen gecontroleerd. Vervolgens was het uitkijken naar de Rijzendeweg, een beklimming van vierde categorie. Met een voorsprong van een minuut konden de zeven vluchters strijden voor de bergpunten op de top van de Rijzendeweg. Het werd een strijd tussen Van den Berg en De Gendt. Ancien en Belg De Gendt kwam als eerste boven, maar ook Van den Berg scoorde een punt, waardoor hij zijn bergtrui met succes verdedigde.

Carapaz tegen de grond

Met nog 45 kilometer op de teller bedroeg de voorsprong van de vluchters slechts 30 seconden. BORA-hansgrohe was ondertussen van het toneel verdwenen. De zevenkoppige vlucht gaf het niet op en versnelde weer richting de tussensprint, die op 23 kilometer van de streep lag. Andermaal was het De Gendt die daar de meeste punten meegraaide. Het was meteen de laatste inspanning voor de Belg van Lotto Soudal, hij liet zich weer inlopen door het jagende peloton.

Enkele minuten later was het even alle hens aan dek bij INEOS Grenadiers, want Richard Carapaz ging tegen de grond. De Ecuadoraanse kopman kreeg steun van Pavel Sivakov en Tao Geoghegan Hart om weer in het peloton te geraken. Dat peloton rekende de laatste overgebleven vluchters in op iets minder dan twaalf kilometer van de streep.

Sprinten in Breda

Bij het ingaan van de tien kilometer was vooral Alpecin-Deceuninck dominant. Niet veel later kwam ook Mike Teunissen met in zijn wiel de klassementsmannen van Jumbo-Visma. In de laatste kilometer was het UAE Emirates die de beste lead out deed voor Pascal Ackermann. De Duister kwam er echter nooit aan te pas.

Het was Sam Bennett die van ver de sprint aanging en knap standhield. Mads Pedersen kwam nog dicht, maar moest zich net zoals gisteren gewonnen geven tegen de Ier van BORA-hansgrohe. Daniel McLay werd derde. Edoardo Affini kwam als eerste renner van Jumbo-Visma over de streep, waardoor hij de nieuwe leider in het algemeen klassement wordt.