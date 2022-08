Vuelta 2022: Robert Gesink dertiende Nederlander in leiderstrui

Robert Gesink is de dertiende Nederlander die het algemeen klassement van de Vuelta a España aanvoert. De routinier van Jumbo-Visma treedt in de voetsporen van onder andere eindwinnaars Joop Zoetemelk en Jan Janssen.

Jumbo-Visma reed vrijdag in Utrecht naar de winst in de openingsrit, een ploegentijdrit over 23,3 kilometer. Als dank voor zijn onbaatzuchtige werk voor de ploeg, mocht Gesink van zijn collega’s als eerste over de aankomst rijden. Daarmee werd de 36-jarige renner, bezig aan zijn 21e Grote Ronde, de eerste leider in het algemeen klassement en mag hij bovendien de tweede rit van ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht in de rode leiderstrui beginnen.

Het is voor het eerst in zijn carrière dat Gesink de leiderstrui in de Vuelta om de schouders heeft en hij is daarmee de dertiende Nederlander die dat is gelukt. Baan- en wegwielrenner Daan de Groot was in 1958 de eerste die het klassement van de Vuelta aanvoerde. Jan Janssen en Joop Zoetemelk wonnen de Vuelta in respectievelijk 1967 en 1979. Recordhouder is René Pijnen, die zeventien leiderstruien verzamelde.

De vorige keer dat een Nederlander de leiderstrui van de Vuelta om de schouders had, was in 2015. Tom Dumoulin reed toen in zes etappes in de rode trui.

Nederlandse leiderstruidragers Vuelta a España

1. René Pijnen – 17 etappes in 1970, 1971 en 1972

2. Joop Zoetemelk – 15 etappes in 1979

3. Jan Janssen – 7 etappes in 1967 en 1968

4. Tom Dumoulin – 6 etappes in 2015

5. Daan de Groot – 3 etappes in 1958

6. Hennie Kuiper – 3 etappes in 1976

7. Cees Haast – 2 etappes in 1966

8. Gerben Karstens – 2 etappes in 1973

9. Bert Oosterbosch – 2 etappes in 1985

10. Jelle Nijdam – 2 etappes in 1992

11. Max van Heeswijk – 1 etappe in 2004

12. Bauke Mollema – 1 etappe in 2011

13. Robert Gesink – 1 etappe in 2022