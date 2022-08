Vuelta 2022: Renners moeten rekening houden met regen in Noord-Spanje

De Vuelta a España heeft Nederland achtergelaten en gaat verder in het Baskenland. In die regio valt relatief vaak een buitje. Is dat de komende dagen ook zo? Weeronline zocht speciaal voor WielerFlits uit wat voor weer de renners kunnen verwachten.

De eerste etappe op Spaanse bodem start dinsdag in Vitoria-Gasteiz. Na 152 kilometer komen de renners aan in Laguardia, waar de eindstreep is getrokken. Er staat een zwakke tot matige noorden- tot noordoostenwind. Gezien de ligging dicht bij de Golf van Biskaje is de kans groot dat geregeld wolkenvelden voor de zon langs trekken.

Als de zon wel een tijd doorbreekt, loopt de temperatuur ineens op richting 30 graden. Onder de bewolking blijft het kwik steken op 25 graden. Uit de dikkere wolkenlagen kan mogelijk een spatje regen vallen, maar met een kletsnat pak hoeven de renners dinsdag nog geen rekening te houden.

Woensdag, donderdag en vrijdag

De etappe van woensdag vertrekt in Irun en eindigt in Bilbao. De wind blijft veelal uit het noorden komen en voluit zonnig gaat het niet worden. Vergeleken met dinsdag is de kans op stevige buien groter. De temperatuur verandert echter nauwelijks. Tijdens zonnige momenten, tussen de buien door, komt deze op 28 graden uit.

Het Vuelta-peloton verlaat het Baskenland donderdag, als de rit van Bilbao naar San Miguel de Aguayo in Cantabrië voert. Het weer wordt daar aanvankelijk niet beter van. De ritten van donderdag en vrijdag verlopen wisselvallig met vaak een aaneengesloten wolkendek. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Dagelijks is er kans op buien en soms kan het even stevig doorregenen. Vooral tijdens beklimmingen wordt het zicht mogelijk gehinderd door laaghangende wolken.

Weekend

Zaterdag en zondag, als we ons nog steeds in Noord-Spanje bevinden, zijn de omstandigheden weer gunstiger. Het wordt opnieuw zonnig en de temperaturen lopen geleidelijk op naar 24 à 25 graden. Volgende week, als de renners het hoge noorden verruilen voor het zuidoosten, wordt het nog een stuk warmer. In de regio Alicante is het al lange tijd volop zomer met tropische temperaturen van 30 graden of meer.