Vuelta 2022: Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen over schaafwonden

Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen meer over de valpartij van donderdag. De leider van deze Vuelta kende een goede nacht en verwacht geen hinder meer te ondervinden aan de (schaaf)wonden.



“Alles is in orde”, zo laat de Belg vlak voor de start van de dertiende etappe weten. “Ik heb zeer goed geslapen, dus ik denk dat alles oké is. De schaafwonden zien er mooi hersteld uit.”

Vandaag hoopt Evenepoel onderweg naar Montilla op een rustige dag: “Hopelijk is het net zoals twee dagen geleden. Een normale sprintrit met een gecontroleerd koersverloop.”