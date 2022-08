Vuelta 2022: Quick-Step Alpha Vinyl met Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel

Quick-Step Alpha Vinyl is de volgende ploeg die zijn selectie heeft gepresenteerd voor de Vuelta a España, die vrijdag van start gaat. Wereldkampioen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel staan als kopmannen op het startvel voor de laatste Grote Ronde van het jaar.

“Remco en Julian zullen de kopmannen zijn van de ploeg voor deze laatste Grote Ronde van het seizoen, één met veel zware etappes, van die in Baskenland tot die in het hooggebergte”, vertelt ploegleider Klaas Lodewyck op de website van het team. “Voor Remco wordt het een heel nieuw avontuur. Hij start niet als favoriet voor het algemeen klassement, en we zullen het gewoon dag per dag bekijken en zien hoe het loopt.”

Voor Alaphilippe wordt het zijn eerste Vuelta sinds 2017. Bij zijn enige deelname aan de Spaanse etappekoers boekte hij een etappezege in Xorret de Catí. “Julian komt aan de start na een zwaar seizoen, maar hij heeft hard gewerkt en zal zich richten op een aantal van de etappes. De twee hebben een sterke ondersteunende ploeg. Het hele team is klaar en gemotiveerd, en we kijken uit naar de komende weken”, aldus Lodewyck.