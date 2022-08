Vuelta 2022: Peloton krijgt te maken met Spaanse zomerhitte

De komende etappes van de Vuelta a España gaan gepaard met hoge temperaturen en zonovergoten weer. Verkoelende buien zitten voorlopig niet in de verwachting, laat Weeronline ons weten. Pas tijdens het weekend zet de temperatuur gestaag een daling van enkele graden in.

Na het wat koelere en bewolkte weertype in Baskenland komen de renners in een totaal ander landschap en weertype terecht. De Spaanse zomer draait nog op volle toeren. In de bekende badplaats Alicante worden de renners dinsdag na hun rustdag omgeven door warme zomerlucht die ’s middags tropische temperaturen van meer dan 30 graden oplevert. Tijdens zware inspanning is het gevoelsmatig nog een paar graden warmer.

Het blijft droog, de zon schijnt vrijwel ongestoord en hooguit komen wat stapelwolken voor aan de blauwe lucht. Er waait een matige zuidoostenwind vanaf de Middellandse Zee, dat in een smalle kuststrook voor een verkoelend briesje zorgt.

Kurkdroog en bloedheet

Na de tijdrit staat ook woensdag een relatief vlakke etappe op het programma, waarbij de windrichting een rol kan spelen. Er wordt een matige zuidelijke wind verwacht, waardoor de renners de wind schuin van voren krijgen tijdens een groot deel van de etappe. Het gebied staat erom bekend dat het er kurkdroog en bloedheet kan zijn. De temperaturen bevestigen dat beeld. Het wordt opnieuw tropisch met 30 tot 33 graden. Vooral het deel van de route langs de kust, in de buurt van Mojácar halverwege de etappe, biedt een fijne onderbreking.

Donderdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en langs de kust van Andalusië wordt het ronduit heet met 34 graden. Er waait een matige zuiden- tot zuidwestenwind. Als de renners over de finish komen op 1.270 meter hoogte is het een graad of 28.

Geleidelijk minder heet

Ook de etappes van vrijdag en komend weekend verlopen met zonovergoten en vrij warm weer, maar de tropische temperaturen lijken wel geleidelijk uit de verwachting te verdwijnen. Het koelt dan iets af naar zo’n 28 graden. Vooral op de bergtoppen zal het zaterdag en zondag minder heet zijn. Met neerslag hoeft de koers komende tijd ook geen rekening te houden.