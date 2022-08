Vuelta 2022: Movistar eert Alejandro Valverde met speciaal tenue

Movistar rijdt de Vuelta a España in het wit. De Spaanse formatie heeft speciaal voor de Spaanse ronde een nieuw tenue laten maken, waarmee het kopman Alejandro Valverde wil eren. De vaandeldrager van Movistar neemt na dit seizoen afscheid als wielrenner.

Het nieuwe shirt van Movistar lijkt qua compositie op het normale shirt, maar de kleuren veranderen: er is gekozen voor wit in plaats van donkerblauw. Daarnaast zijn er horizontale strepen toegevoegd aan het shirt van kledingmerk La Passione. Aan de achterzijde is een handtekening van Valverde te zien. Op de voor- en achterzijde staan de belangrijkste overwinningen van Bala vernoemd.

“Niemand verdient het meer dan hij”, schrijft Movistar op de ploegsite. “De nieuwe trui, die vanmiddag bij de ploegenpresentatie voor het eerst getoond wordt, zal tijden de Vuelta gedragen worden door de renners van Movistar. Het is een afscheid en eerbetoon op de Spaanse wegen aan de meest veelzijdige en een van de meest charismatische renners die ons land heeft gekend.”