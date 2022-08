Vuelta 2022: Michael Woods stapt af na val in etappe naar Breda

Michael Woods is afgestapt in de derde etappe van de Vuelta e España. De Canadese renner van Israel-Premier Tech kwam samen met ploegmaat Itamar Einhorn ten val. Einhorn kon weer op de fiets kruipen, Woods was te zwaar gehavend.

De 35-jarige renner probeerde na zijn val nog eens om verder te rijden, maar dat lukte uiteindelijk niet. Israel-Premier Tech liet op sociale media weten dat Woods met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht voor verder onderzoek.

Woods is de tweede opgever in de Vuelta a España, nadat Steff Cras gisteren moest opgeven. De Belgische renner van Lotto Soudal kwam zwaar ten val in de rit naar Utrecht, waar hij enkele breuken aan overhield.

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3