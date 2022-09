Vuelta 2022: Marc Soler uitgeroepen tot meest strijdlustige renner

Marc Soler is uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van de Vuelta a España 2022. De Spaanse klimmer van UAE Emirates kreeg dat vlak voor de slotetappe naar Madrid te horen.

De 28-jarige Soler zat deze Vuelta maar liefst zeven keer mee in de vlucht van de dag. Hij bekroonde zijn eerste aanvalspoging, in de vijfde etappe naar Bilbao, meteen met ritwinst. Later voegde hij daar nog een tweede plaats (etappe 8), een derde plaats (etappe 12) en vierde plaats (etappe 17) aan toe.

In het algemeen klassement kon Soler geen potten breken. Hij gaat de Vuelta afsluiten als 27ste, op ruim 1 uur en 16 minuten van Remco Evenepoel. In het bergklassement eindigt hij als zesde.