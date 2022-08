Vuelta 2022: Marc Soler finishte met Movistar-bidon, verzorger gooit die snel weg

Het was een opvallend beeld in de finale van de vijfde etappe van de Vuelta a España: Marc Soler van UAE Emirates kwam solo over de finish en dat deed hij met een bidon van zijn voormalige ploeg Movistar in zijn bidonhouder. Kort na de finish gooide de UAE-verzorger die bidon vakkundig in het publiek.

Beide WorldTeams kunnen wel lachen om het incident. “Bedankt Movistar voor het helpen van Marc met de bidon vandaag”, schrijft UAE Emirates op Twitter. De Spaanse formatie deelt die mening. “Geen probleem. Marc zal altijd een vriend blijven. En ook in jullie ploeg zitten goede mensen. Geniet van de zege vandaag!”

De 28-jarige Soler reed van 2015 tot en met 2021 voor Movistar. In de Netflix-serie die gemaakt werd over de ploeg werd meermaals duidelijk dat hij niet blij was met zijn rol, omdat hij vaak in dienst moest rijden van kopmannen Alejandro Valverde en Nairo Quintana. Sinds dit jaar koerst hij voor UAE Emirates en is hij ploegmaat van Tadej Pogačar.

No problem, @solermarc93 will always remain a friend + good people are in your team, too. Enjoy today's win! 🍾 — Movistar Team (@Movistar_Team) August 24, 2022