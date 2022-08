Vuelta 2022: Meintjes beste vluchter op steile Les Praeres, Evenepoel breidt voorsprong uit

Louis Meintjes heeft de negende rit van de Vuelta a España gewonnen. Op de steile slotklim van Les Praeres was de Zuid-Afrikaanse klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert de beste vluchter. Remco Evenepoel verstevigde zijn koppositie in het algemeen klassement, nadat hij op de laatste klim was weggereden bij zijn tegenstanders.

Daags voor de tweede rustdag ging de Vuelta verder met de 171,4 kilometer lange negende rit van Villaviciosa naar Les Praeres, voor een aankomst bergop na een korte maar steile slotklim. Voor de renners begonnen aan de 3,9 kilometer lange klim met stijgingspercentages tot liefst 24 procent, hadden zij al vier beklimmingen in de benen: één van eerste categorie, één van tweede en twee van de derde. Werd het een dag voor de aanvallers, of ging een klassementsrenner met de overwinning aan de haal?

Drie renners verschenen niet meer aan de start. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) kon door ziekte niet meer verder, terwijl Wout Poels (Bahrain Victorious) en Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl) een positieve coronatest hadden afgelegd. Het tempo lag in de openingsfase erg hoog en het duurde lang vooraleer de vlucht van de dag tot stand kwam. Pas na 44 kilometer kwam een kopgroep met tien man tot stand en de aanvallers konden aan hun voorsprong gaan bouwen, terwijl het peloton gas terug nam.

Vluchters pakken vijf minuten

Samuele Battistella (Astana), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), Dylan van Baarle (INEOS), Louis Meintjes (Intermarché), Filippo Conca (Lotto Soudal), Thymen Arensman (DSM), Jimmy Janssens, Robert Stannard (Alpecin Deceuninck), José Manuel Diaz (Burgos-BH) en Simon Guglielmi (Arkéa Samsic) sloegen de handen ineen en pakten ruim vijf minuten voorsprong op het peloton, waar Quick-Step Alpha Vinyl, de ploegmaats van rodetruidrager Remco Evenepoel, het initiatief nam.

Op twaalf kilometer van de aankomst vielen Conca en Janssens aan uit de kopgroep en alleen Battistella kon van voren terugkeren. Twee kilometer later probeerde Janssens het nog eens en deze keer kon alleen Battistella volgen. Zij begonnen samen aan de slotklim. Daar was de Belg sterker dan zijn Italiaanse medeaanvaller, waarmee nog slechts één aanvaller op kop overbleef. Meintjes bleek zijn klim echter uitstekend te hebben ingedeeld, keerde van voren terug en ging alleen verder – met nog tweeënhalve kilometer te gaan.

Meintjes had van zijn voormalige medevluchters niets meer te duchten en verdedigde zo’n twee minuten voorsprong op Remco Evenepoel, die op de steile monsterklim was weggereden bij zijn concurrenten. De Belg was op weg om zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uit te breiden. Meintjes gaf zijn voorsprong niet meer uit handen en sleepte na 171,4 kilometer de zege binnen. Het was voor de 30-jarige Zuid-Afrikaan zijn eerste overwinning van WorldTour-niveau in zijn carrière.

Evenepoel loopt uit in klassement

Battistella kwam met een minuut achterstand als tweede over de streep, Zambanini kwam iets later als derde binnen. Evenepoel was de nummer vier aan de finish; de Belg pakte zo tijd op al zijn concurrenten. Op Enric Mas pakte hij 44 seconden, op Primož Roglič 52 seconden.