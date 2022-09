Vuelta 2022: Koortsige Samuele Battistella staakt de strijd

Samuele Battistella is de volgende uitvaller in de Vuelta a España. De 23-jarige Italiaan van Astana Qazaqstan moet wegens koorts de Spaanse ronde na zeventien etappes verlaten.

Astana Qazaqstan laat via social media weten dat Battistella voorlopig nog altijd negatief test op het coronavirus, maar dat hij wegens koorts de Vuelta moet verlaten. De Italiaan is de 46ste uitvaller in de Ronde van Spanje, maar wel pas de eerste renner van Astana Qazaqstan die niet meer verder kan.

De beloftenwereldkampioen van Harrogate liet zich de voorbije weken van zijn aanvallende kant zien. Battistella werd zelfs tweede in de etappes naar Cistierna en Les Praeres Nava. In Cistierna moest hij in een sprint nipt zijn meerdere erkennen in Jesús Herrada, op weg naar Les Praeres bleek Louis Meintjes dan weer te sterk.

Battistella werd twee dagen geleden ook nog zesde in de door Mads Pedersen gewonnen rit naar Tomares.

36 Thibault GUERNALEC (TEAM ARKEA-SAMSIC) DNF

37 Kelland O'BRIEN (TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO) DNF

