Vuelta 2022: Kelland O’Brien (BikeExchange-Jayco) stapt af in rit veertien

Kelland O’Brien heeft opgegeven in de veertiende etappe van de Vuelta a España. De Australische coureur van BikeExchange-Jayco was een belangrijke pion in de sprinttrein van Kaden Groves, die al een keer mocht zegevieren in Spanje.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

De afgelopen dagen kwam al vaker het bericht dat O’Brien in moeilijkheden verkeerde. De 24-jarige renner, die op de openingsdag nog vierde werd in de ploegentijdrit, gaf het in de etappe naar Sierra de La Pandera uiteindelijk op. Voor O’Brien was het zijn eerste deelname aan een grote ronde.

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

36 Thibault GUERNALEC (TEAM ARKEA-SAMSIC) DNF

Etappe 14

37 Kelland O'BRIEN (TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO) DNF