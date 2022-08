Vuelta 2022: Israel-Premier Tech verliest sprinter Itamar Einhorn

Israel-Premier Tech moet de Vuelta a España voortzetten zonder Itamar Einhorn. In de achtste rit naar Colláu Fancuaya staakte de Israëlische sprinter de strijd. Eerder raakte de WorldTour-ploeg Michael Woods al kwijt.

We’re over halfway through the race and 10-riders have a 4-minute advantage over the bunch.

Unfortunately, Israeli sprinter Itamar Einhorn has abandoned the race. He battled to hang in there on the climbs for as long as possible.

🇪🇸 #LaVuelta22 pic.twitter.com/uTSzxflvw6

— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) August 27, 2022