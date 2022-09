Vuelta 2022: Intermarché-Wanty-Gobert verder met drie na opgave Rein Taaramäe

Rein Taaramaë gaat het einde van de Vuelta a España niet halen. De Est van Intermarché-Wanty-Gobert is vroeg in de zeventiende etappe afgestapt vanwege ziekte, meldt zijn Belgische werkgever. Taaramäe was de nummer twintig in het klassement.

Dat betekent dat Intermarché-Wanty-Gobert met drie renners in koers blijft in Spanje. Met Louis Meintjes, Jan Bakelants en Julius Johansen is er veel ruimte in de ploegbus in het restant van deze laatste week. Zij zagen eerder deze Vuelta al Jan Hirt, Domenico Pozzovivo, Gerben Thijssen en Boy van Poppel opgeven.

Sadly, Rein Taaramäe (20th overall) is sick and leaves the race. We keep the fight with 3 riders. Rest up, get well soon Rein 🍀 #LaVuelta22

📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/P9jswg1308 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) September 7, 2022